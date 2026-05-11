Dax kaum verÃ¤ndert - Spannungsfeld an Frankfurter BÃ¶rse

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax sich kaum verÃ¤ndert. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.350 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Die Anleger in Frankfurt bleiben im Spannungsfeld zwischen dem saisonalen Ausstiegseffekt am Aktienmarkt im Mai und den Ereignissen im Nahen Osten gefangen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die wieder steigenden Ã–lpreise fachen die Inflationssorgen immer wieder neu an und sorgen so fÃ¼r ZurÃ¼ckhaltung auf dem BÃ¶rsenparkett."



"Im Dax war das Bild heute deshalb zweigeteilt. Die Investoren positionieren sich nicht neu. Stattdessen findet eine klassische Branchenrotation statt, die kaum Raum fÃ¼r nachhaltige LiquiditÃ¤tszuflÃ¼sse bietet. So waren heute Energiewerte und vereinzelte Pharmaunternehmen gesucht. Auch die Aktien von BASF und Brenntag schafften es auf die Gewinnerliste. Dagegen wurden die Aktien von Rheinmetall und Gea weiter verkauft. Ziel der meisten Anleger ist eine defensive und damit risikoaverse Ausrichtung, wobei sie auf potenzielle Kursgewinne nicht verzichten wollen. Der Investitionsgrad kann durch diese Vorgehensweise beibehalten und die Risiken grundsÃ¤tzlich besser angepasst werden."



Zudem fokussiere sich der Markt auf die makroÃ¶konomischen Daten und die folgenden politischen Ereignisse, wie das Treffen zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping ab Donnerstag. "Ab Freitag wird dann der neue Notenbankvorsitzende Kevin Warsh die Geld- und Zinsmarktpolitik in den USA maÃŸgeblich prÃ¤gen", so Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1781 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8488 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.731 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,10 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 103,60 US-Dollar, das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

