Die grichische Flagge und die Flagge der EU

Griechenland will einen Teil seiner Schulden aus der Finanzkrise von 2010 vorzeitig an LÃ¤nder der EuropÃ¤ischen Union zurÃ¼ckzahlen. Dies gab ein Regierungssprecher am Montag in Athen bekannt.

Griechenland will einen Teil seiner Schulden aus der Finanzkrise von 2010 vorzeitig an LÃ¤nder der EuropÃ¤ischen Union zurÃ¼ckzahlen. Das Land werde im kommenden Monat Kredite in HÃ¶he von 6,9 Milliarden Euro bedienen, sagte Regierungssprecher Pavlos Marinakis am Montag vor Journalisten.



FÃ¼r 2026 rechnet Griechenland offiziellen Angaben zufolge mit einer Staatsverschuldung von 137 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Mit der nun angekÃ¼ndigten vorzeitigen RÃ¼ckzahlung von Krediten werde die Staatsverschuldung im Jahr 2027 auf rund 130 Prozent des BIP sinken.



Griechenland werde nicht lÃ¤nger auf Platz eins der am hÃ¶chsten verschuldeten LÃ¤nder innerhalb der EU sein. Stattdessen werde Italien diesen Platz einnehmen, erklÃ¤rte der Leiter der griechischen BehÃ¶rde fÃ¼r die Verwaltung von Staatsschulden, Dimitrios Tsakonas. FÃ¼r die kommenden Jahre prognostizierte Tsakonas einen RÃ¼ckgang der Schulden auf 113 bis 115 Prozent des BIP, womit das Land "auf den vierten oder sogar fÃ¼nften Platz unter den am hÃ¶chsten verschuldeten LÃ¤ndern rutschen wÃ¼rde, hinter Frankreich, Belgien und Italien".



Die Euro-Partner hatten Griechenland im Rahmen der Finanzkrise seit 2010 mit Krediten von insgesamt fast 289 Milliarden Euro mehrfach vor dem Staatsbankrott gerettet. Griechenlands Schulden- und Finanzkrise beschÃ¤ftigten die Eurogruppe damals sehr und es drohte zwischenzeitlich der Ausschluss Athens aus der WÃ¤hrungsunion.



Nach Jahren schmerzhafter Reformen und Einsparungen kann das Land inzwischen ein Haushaltsplus verzeichnen und hat ein hÃ¶heres Wirtschaftswachstum als die meisten anderen EU-LÃ¤nder. 2026 soll die griechische Wirtschaft Regierungsprognosen zufolge um zwei Prozent wachsen.