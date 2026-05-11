Erstes offizielles Beatles-Museum in London soll 2027 erÃ¶ffnet werden

Graffito der Beatles in Liverpool

London soll Beatles-Fans ab 2027 deutlich mehr bieten als das obligatorische Zebrastreifen-Foto auf der Abbey Road: Im kommenden Jahr soll in der britischen Hauptstadt das erste offizielle Museum zu den Fab Four erÃ¶ffnen.

London soll Beatles-Fans ab 2027 deutlich mehr bieten als das obligatorische Zebrastreifen-Foto auf der Abbey Road: Im kommenden Jahr soll in der britischen Hauptstadt das erste offizielle Museum zu den Fab Four erÃ¶ffnen. Wie Beatle Paul McCartney am Montag erklÃ¤rte, soll "The Beatles at 3 Savile Row" in jenem GebÃ¤ude erÃ¶ffnen, in dem die Beatles im Jahr 1969 ihr letztes verÃ¶ffentlichtes Album aufnahmen -Â und auf dessen Dach sie ihr letztes Konzert spielten.



Auf sieben Etagen soll der Mitteilung zufolge bislang unverÃ¶ffentlichtes Archivmaterial gezeigt werden. Zudem wird das Kellerstudio nachgebaut, in dem George Harrison, John Lennon, Paul McCartney und Ringo Starr ihr 1970 erschienenes Album "Let It Be" aufnahmen. Besucher sollen auch auf das Dach des Hauses gelangen kÃ¶nnen, auf dem die Beatles am 30. Januar 1969 ihren sagenumwobenen, allerletzten Ã¶ffentlichen Auftritt hatten.



"Tag fÃ¼r Tag schieÃŸen Fans Fotos der AuÃŸenwÃ¤nde der Hausnummer 3 in der Savile Row", sagte Paul McCartney der BBC. Im kommenden Jahr kÃ¶nnten sie endlich eintreten, er halte das Museumsprojekt im vornehmen Londoner Stadtviertel Mayfair fÃ¼r eine "groÃŸartige Idee". Der 83-JÃ¤hrige kÃ¼ndigte an, Besucher kÃ¶nnten sich auf dem Dach sogar "einbilden, ein Beatle zu sein".



Das GebÃ¤ude hatte bereits von 1968 an Apple Corps gehÃ¶rt - der Firma, die bis heute die GeschÃ¤ftsinteressen der Beatles wahrnimmt. Der 85-jÃ¤hrige Ringo Starr, neben McCartney der einzige noch lebende Beatle, sagte, die geplante Ausstellung komme einem "nach Hause kommen" gleich.



In der Heimatstadt der Band, Liverpool, befinden sich bereits zwei Beatles-Museen â€“ offiziell von Apple Corps lizenziert ist bislang jedoch keines davon.