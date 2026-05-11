DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Umweltminister Oliver Krischer (GrÃ¼ne) macht Druck fÃ¼r die Einsetzung eines Textilgesetzes, das Hersteller von Textilien fÃ¼r Entsorgungskosten in Mithaftung nimmt. Die Altkleidersammlung gerate zunehmend unter Druck, sagte Krischer der "Rheinischen Post" (Dienstag).
Mehr Mengen, schlechtere QualitÃ¤t und viele StÃ¼cke seien nicht mehr wiederverwendbar. Das bringe vor allem Kommunen und gemeinnÃ¼tzige Sammler an ihre Grenzen. "Ohne eine Neuordnung der Verantwortung droht das bestehende Sammelsystem wirtschaftlich zu kippen", sagte Krischer. Die Hersteller mÃ¼ssten hier stÃ¤rker in die Pflicht genommen werden. Sie seien fÃ¼r die Textilien und auch deren Entsorgung und Recycling mit verantwortlich. Aktuell trÃ¼gen vor allem Sammler und Kommunen die Kosten und Risiken. "Das muss sich Ã¤ndern. Die Hersteller mÃ¼ssen an den Kosten beteiligt werden."
Als besonders problematisch gilt "Fast Fashion": gÃ¼nstig produzierte Kleidung, die Verbraucher rasch wieder entsorgen wollen, die sich vielfach nicht gut fÃ¼rs Second-Hand-GeschÃ¤ft eignet und die bei Textilsammlungen in groÃŸen Mengen anfÃ¤llt. Wie sehr die Mengen an textilen AbfÃ¤llen angewachsen sind, veranschaulichen Zahlen, die die "Rheinische Post" unter Berufung auf Daten aus dem Landesumweltamt nennt. Demnach haben Ã¶ffentlich-rechtliche EntsorgungstrÃ¤ger in NRW im Jahr 2012 noch 16.184 Tonnen Alttextilien getrennt gesammelt. 2024 kamen die Entsorger demnach nach vorlÃ¤ufigen Daten auf 36.145 Tonnen. Was von karitativen oder gewerblichen Akteuren gesammelt wurde, taucht in dieser Statistik nicht auf.
Das Bundesumweltministerium hat im MÃ¤rz ein "Eckpunktepapier zur EinfÃ¼hrung einer erweiterten Herstellerverantwortung fÃ¼r Textilien" vorgelegt, das zur Grundlage fÃ¼r ein bundesweites Textilgesetz werden soll.
Wirtschaft
NRW-Umweltminister fordert Herstellerverantwortung fÃ¼r Altkleider
- dts - 11. Mai 2026, 17:24 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Umweltminister Oliver Krischer (GrÃ¼ne) macht Druck fÃ¼r die Einsetzung eines Textilgesetzes, das Hersteller von Textilien fÃ¼r Entsorgungskosten in Mithaftung nimmt. Die Altkleidersammlung gerate zunehmend unter Druck, sagte Krischer der "Rheinischen Post" (Dienstag).
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