SchÃ¼sse am Rande von Dinner mit Trump: VerdÃ¤chtiger plÃ¤diert auf nicht schuldig

Trump kurz nach dem Vorfall

Gut zwei Wochen nach dem Schusswaffenangriff am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump hat der mutmaÃŸliche TÃ¤ter den Vorwurf eines Mordanschlags auf den US-PrÃ¤sidenten zurÃ¼ckgewiesen.

Gut zwei Wochen nach dem Schusswaffenangriff am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump hat der mutmaÃŸliche TÃ¤ter den Vorwurf eines Mordanschlags auf den US-PrÃ¤sidenten zurÃ¼ckgewiesen. Der 31-jÃ¤hrige Cole A. plÃ¤dierte laut Medienberichten am Montag vor einem Bundesbezirksgericht in Washington auf nicht schuldig. Dem VerdÃ¤chtigen aus Kalifornien droht eine lebenslange Haftstrafe.



Der Mann soll am 25. April in einem Hotel in Washington auf einen Sicherheitsbeamten geschossen haben. Nach Ãœberzeugung der Generalstaatsanwaltschaft wollte sich Cole A. Zugang zu dem Festsaal verschaffen, in dem Trump, zahlreiche Journalistinnen und Journalisten sowie weitere US-Regierungsvertreter zur alljÃ¤hrlichen Gala der US-Hauptstadtpresse versammelt waren. Die Sicherheitsbeamten nahmen den Mann nach einem Schusswechsel fest.Â



Trump und seine Frau Melania waren wÃ¤hrend des Vorfalls von SicherheitskrÃ¤ften abgeschirmt und in Sicherheit gebracht worden. Auch VizeprÃ¤sident JD Vance und alle anderen GÃ¤ste der Veranstaltung blieben unversehrt. Der getroffene Sicherheitsbeamte trug eine schusssichere Weste.Â



Die US-Justiz wirft dem VerdÃ¤chtigen versuchten Mord an Trump, Angriff auf einen Bundesbeamten sowie Vergehen gegen Waffengesetze vor. Er soll am 29. Juni erneut zu einer AnhÃ¶rung vor Gericht erscheinen.



Trump war in den vergangenen zwei Jahren zwei Attentatsversuchen entgangen: Im Juli 2024 schoss ein Mann wÃ¤hrend einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania auf ihn, die Kugel streifte den damaligen PrÃ¤sidentschaftskandidaten am Ohr. Im September 2024 wollte ein Mann Trump in Florida beim Golfspielen erschieÃŸen. Er wurde gefasst und Anfang Februar zu lebenslanger Haft verurteilt.