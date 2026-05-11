Wirtschaft

Reiches Windkraft-PlÃ¤ne kÃ¶nnten Milliarden-Mehrkosten verursachen

  • dts - 11. Mai 2026, 16:09 Uhr
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WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geplanten sogenannten Redispatch-Vorbehalte kÃ¶nnten die FÃ¶rderkosten fÃ¼r die Windenergie um bis zu 40 Milliarden Euro erhÃ¶hen. Das geht aus einer internen Berechnung des Umweltbundesamtes (UBA) fÃ¼r das Bundesumweltministerium hervor, Ã¼ber die der Fachinfodienst Tagesspiegel Background berichtet.

Hintergrund ist, dass Ã¼ber den Redispatch-Vorbehalt der Zubau von erneuerbaren Energien in Regionen mit knappen StromnetzkapazitÃ¤ten eingeschrÃ¤nkt werden soll. Betreiber neu installierter Wind- oder Solarparks wÃ¼rden dort Ã¼ber zehn Jahre keine VergÃ¼tung mehr erhalten, wenn ihre Anlagen bei NetzengpÃ¤ssen abgeregelt werden. Laut UBA fÃ¼hrt dies zu erheblichen ErlÃ¶sausfÃ¤llen. In den betroffenen Regionen verteuerten sich dadurch neue Windprojekte strukturell, heiÃŸt es in einer Mitteilung des UBA an das BMUKN mit Blick auf die FÃ¶rderung im Rahmen der Erneuerbaren-VergÃ¼tung.

Die BehÃ¶rde erwartet ein sinkendes Angebot in den Windausschreibungen. Der Wettbewerb drohe wieder auf das Jahr 2024 abzusinken. Damals habe der Zuschlagspreis um 1,5 Cent pro Kilowattstunde hÃ¶her gelegen als in den jÃ¼ngsten beiden Ausschreiberrunden. Die damit drohenden EEG-Mehrkosten, die aus dem Haushalt zu zahlen sind, betragen laut UBA bis zu rund 40 Milliarden Euro, allein fÃ¼r die in den Jahren 2027 bis 2030 geplanten Wind-Ausschreibungen.

Der sogenannte Redispatch-Vorbehalt ist Teil eines Gesetzespakets zum Stromnetz aus dem Bundeswirtschaftsministerium, das aktuell zwischen den Bundesministerien abgestimmt wird. Es soll am 20. Mai im Kabinett verabschiedet werden.

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