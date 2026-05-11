17-JÃ¤hriger wegen AnschlagsplÃ¤nen in Hamburg festgenommen

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat einen Mann wegen des Verdachts der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags festnehmen lassen.



Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am Montag mit. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen 17-jÃ¤hrigen Syrer handeln, der einen Sprengstoffanschlag geplant haben soll, um eine unbestimmte Anzahl von Menschen in einem Einkaufszentrum, einer Bar oder einer Polizeiwache in Hamburg zu tÃ¶ten. Zu diesem Zweck soll er sich UniversaldÃ¼nger, flÃ¼ssigen GrillanzÃ¼nder, eine Sturmhaube und ein Messer beschafft haben.



SpezialkrÃ¤fte der Polizei nahmen den VerdÃ¤chtigen bereits am Donnerstag in Hamburg fest. Bei einer Durchsuchung seiner RÃ¤umlichkeiten wurden die fÃ¼r den Anschlag vorgesehenen GegenstÃ¤nde sichergestellt, hieÃŸ es weiter. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Jugendliche durch die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu seinem Vorhaben inspiriert wurde.



Der TatverdÃ¤chtige ist einem Bericht des NDR zufolge den BehÃ¶rden bereits bekannt, da er zuvor in Gruppen des Messenger-Dienstes Telegram auffiel. Der Bundesnachrichtendienst soll Anfang der vergangenen Woche einen Hinweis auf seine PlÃ¤ne erhalten haben. Gegen den 17-JÃ¤hrigen wird zudem wegen der Verwendung von IS-Symbolen ermittelt. Eine psychiatrische Begutachtung wurde laut NDR von der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg in einem weiteren Verfahren wegen des Verdachts auf VerstÃ¶ÃŸe gegen das Vereinsgesetz und andere Delikte veranlasst.

