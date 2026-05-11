Gericht: Betreiberin von Coronatestzentren muss vier Millionen Euro zurÃ¼ckzahlen

Benutzte Coronatests

Eine Betreiberin mehrerer Coronateststellen in Nordrhein-Westfalen muss wegen unzureichender Dokumentation mehr als vier Millionen Euro an bereits erhaltenen VergÃ¼tungen zurÃ¼ckzahlen. Dies teilte das Verwaltungsgericht DÃ¼sseldorf mit.

Eine Betreiberin mehrerer Coronateststellen in Nordrhein-Westfalen muss wegen unzureichender Dokumentation mehr als vier Millionen Euro an erhaltenen VergÃ¼tungen zurÃ¼ckzahlen. Das Verwaltungsgericht DÃ¼sseldorf wies eine Klage der Unternehmerin gegen entsprechende Bescheide der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) weitgehend ab, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Frau hatte zwischen Juli 2021 und April 2023 mehrere Testzentren in DÃ¼sseldorf, Leverkusen und Solingen betrieben.



Nach Angaben des Gerichts erfÃ¼llte sie dabei zentrale Dokumentationspflichten der damaligen Coronavirustestverordnung nicht. So fehlten schriftliche oder elektronische BestÃ¤tigungen der Getesteten darÃ¼ber, dass sie tatsÃ¤chlich getestet worden waren.Â Die KVNO forderte deshalb bereits ausgezahlte VergÃ¼tungen in HÃ¶he von rund 4,03 Millionen Euro zurÃ¼ck und setzte noch offene Auszahlungen aus. Das Gericht bestÃ¤tigte dies nun Ã¼berwiegend.



Angesichts der bundesweit hohen Ausgaben fÃ¼r Coronatests sei eine nachtrÃ¤gliche Kontrolle der Mittelverwendung besonders wichtig, um betrÃ¼gerische Abrechnungen zu erschweren, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung. Die Dokumentationspflicht sei insofern rechtmÃ¤ÃŸig. Das Interesse an einer NachprÃ¼fbarkeit der vorgenommenen Tests sei grÃ¶ÃŸer als das VergÃ¼tungsinteresse der KlÃ¤gerin.



Teilweise hatte die Klage Erfolg. Verwaltungskosten in HÃ¶he von rund 93.000 Euro darf die KVNO demnach nicht zurÃ¼ckfordern, weil diese BetrÃ¤ge nie an die Betreiberin ausgezahlt worden seien. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.



Nach Gerichtsangaben handelte es um die erste Entscheidung zu RÃ¼ckforderungen gegen Coronatestzentren vor dem DÃ¼sseldorfer Verwaltungsgericht. Dort seien derzeit noch 48 weitere Verfahren mit einem Streitwert von insgesamt rund 23 Millionen Euro anhÃ¤ngig.