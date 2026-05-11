Brennpunkte

Gericht: Betreiberin von Coronatestzentren muss vier Millionen Euro zurÃ¼ckzahlen

  • AFP - 11. Mai 2026, 15:45 Uhr
Bild vergrößern: Gericht: Betreiberin von Coronatestzentren muss vier Millionen Euro zurÃ¼ckzahlen
Benutzte Coronatests
Bild: AFP

Eine Betreiberin mehrerer Coronateststellen in Nordrhein-Westfalen muss wegen unzureichender Dokumentation mehr als vier Millionen Euro an bereits erhaltenen VergÃ¼tungen zurÃ¼ckzahlen. Dies teilte das Verwaltungsgericht DÃ¼sseldorf mit.

Eine Betreiberin mehrerer Coronateststellen in Nordrhein-Westfalen muss wegen unzureichender Dokumentation mehr als vier Millionen Euro an erhaltenen VergÃ¼tungen zurÃ¼ckzahlen. Das Verwaltungsgericht DÃ¼sseldorf wies eine Klage der Unternehmerin gegen entsprechende Bescheide der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) weitgehend ab, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Frau hatte zwischen Juli 2021 und April 2023 mehrere Testzentren in DÃ¼sseldorf, Leverkusen und Solingen betrieben.

Nach Angaben des Gerichts erfÃ¼llte sie dabei zentrale Dokumentationspflichten der damaligen Coronavirustestverordnung nicht. So fehlten schriftliche oder elektronische BestÃ¤tigungen der Getesteten darÃ¼ber, dass sie tatsÃ¤chlich getestet worden waren.Â Die KVNO forderte deshalb bereits ausgezahlte VergÃ¼tungen in HÃ¶he von rund 4,03 Millionen Euro zurÃ¼ck und setzte noch offene Auszahlungen aus. Das Gericht bestÃ¤tigte dies nun Ã¼berwiegend.

Angesichts der bundesweit hohen Ausgaben fÃ¼r Coronatests sei eine nachtrÃ¤gliche Kontrolle der Mittelverwendung besonders wichtig, um betrÃ¼gerische Abrechnungen zu erschweren, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung. Die Dokumentationspflicht sei insofern rechtmÃ¤ÃŸig. Das Interesse an einer NachprÃ¼fbarkeit der vorgenommenen Tests sei grÃ¶ÃŸer als das VergÃ¼tungsinteresse der KlÃ¤gerin.

Teilweise hatte die Klage Erfolg. Verwaltungskosten in HÃ¶he von rund 93.000 Euro darf die KVNO demnach nicht zurÃ¼ckfordern, weil diese BetrÃ¤ge nie an die Betreiberin ausgezahlt worden seien. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Nach Gerichtsangaben handelte es um die erste Entscheidung zu RÃ¼ckforderungen gegen Coronatestzentren vor dem DÃ¼sseldorfer Verwaltungsgericht. Dort seien derzeit noch 48 weitere Verfahren mit einem Streitwert von insgesamt rund 23 Millionen Euro anhÃ¤ngig.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    17-JÃ¤hriger wegen AnschlagsplÃ¤nen in Hamburg festgenommen
    17-JÃ¤hriger wegen AnschlagsplÃ¤nen in Hamburg festgenommen

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat einen Mann wegen des Verdachts der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags festnehmen lassen. Das

    Mehr
    ThailÃ¤ndische Polizei beschlagnahmt 250 Kilogramm geschmuggeltes Elfenbein
    ThailÃ¤ndische Polizei beschlagnahmt 250 Kilogramm geschmuggeltes Elfenbein

    Die thailÃ¤ndische Polizei hat die grÃ¶ÃŸte Menge an geschmuggeltem Elfenbein seit einem Jahrzehnt beschlagnahmt. Neun Menschen seien unter dem Vorwurf verhaftet worden, dass sie

    Mehr
    17-JÃ¤hriger wegen Vorbereitung von Sprengstoffanschlag in Hamburg festgenommen
    17-JÃ¤hriger wegen Vorbereitung von Sprengstoffanschlag in Hamburg festgenommen

    Wegen der mutmaÃŸlichen Vorbereitung eines Bombenanschlags haben SpezialkrÃ¤fte der Polizei in Hamburg einen 17-JÃ¤hrigen festgenommen. Der Jugendliche habe fÃ¼r seine Attacke

    Mehr
    Finanzministerium: KI-Cyberattacken kÃ¶nnten sich auf FinanzstabilitÃ¤t auswirken
    Finanzministerium: KI-Cyberattacken kÃ¶nnten sich auf FinanzstabilitÃ¤t auswirken
    Macron ruft zu mehr europÃ¤ischen Investitionen in Afrika auf
    Macron ruft zu mehr europÃ¤ischen Investitionen in Afrika auf
    Rheinmetall und Telekom wollen gemeinsam Drohnen-Schutzschirm entwickeln
    Rheinmetall und Telekom wollen gemeinsam Drohnen-Schutzschirm entwickeln
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Gesundheitsreform : Ã„rzteprÃ¤sident kritisiert Klingbeil
    Gesundheitsreform : Ã„rzteprÃ¤sident kritisiert Klingbeil
    Reiches Windkraft-PlÃ¤ne kÃ¶nnten Milliarden-Mehrkosten verursachen
    Reiches Windkraft-PlÃ¤ne kÃ¶nnten Milliarden-Mehrkosten verursachen
    Klingbeil verteidigt Investitionen trotz hÃ¶herer Verschuldung
    Klingbeil verteidigt Investitionen trotz hÃ¶herer Verschuldung
    Zukunft der 1000-Euro-PrÃ¤mie offen - Koalitionsausschuss tagt Dienstag
    Zukunft der 1000-Euro-PrÃ¤mie offen - Koalitionsausschuss tagt Dienstag
    Iranische BehÃ¶rden beschlagnahmen Besitz von regierungskritischem FuÃŸballstar Karimi
    Iranische BehÃ¶rden beschlagnahmen Besitz von regierungskritischem FuÃŸballstar Karimi
    Bausparkassen kritisieren Klingbeils WohnungsbauplÃ¤ne
    Bausparkassen kritisieren Klingbeils WohnungsbauplÃ¤ne

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne fordern Reform der Einkommenssteuer
    GrÃ¼ne fordern Reform der Einkommenssteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der im Bundesrat gescheiterten 1.000-Euro-"EntlastungsprÃ¤mie" der Bundesregierung fordert die GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge

    Mehr
    Unionsfraktionsvize MÃ¼ller fordert gezieltere
    Unionsfraktionsvize MÃ¼ller fordert gezieltere "Entlastungen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Sepp MÃ¼ller (CDU), spricht sich nach dem Scheitern der "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r gezieltere

    Mehr
    SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert neues Reformpaket
    SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert neues Reformpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert einen neuen Anlauf fÃ¼r ein groÃŸes Reformpaket. Seine Vorstellung ist ein breiter

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts