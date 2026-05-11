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ThailÃ¤ndische Polizei beschlagnahmt 250 Kilogramm geschmuggeltes Elfenbein

  • AFP - 11. Mai 2026, 15:28 Uhr
Bild vergrößern: ThailÃ¤ndische Polizei beschlagnahmt 250 Kilogramm geschmuggeltes Elfenbein
Teile der beschlagnahmten Elfenbeins
Bild: AFP

Die thailÃ¤ndische Polizei hat die grÃ¶ÃŸte Menge an geschmuggeltem Elfenbein seit einem Jahrzehnt beschlagnahmt. Die 250 Kilo StoÃŸzÃ¤hne haben einen Wert von umgerechnet mehr als 250.000 Euro

Die thailÃ¤ndische Polizei hat die grÃ¶ÃŸte Menge an geschmuggeltem Elfenbein seit einem Jahrzehnt beschlagnahmt. Neun Menschen seien unter dem Vorwurf verhaftet worden, dass sie 250 Kilogramm StoÃŸzÃ¤hne von afrikanischen Elefanten im Online-Netzwerk Facebook verkaufen wollten, teilten die BehÃ¶rden am Montag mit. Demnach hatte das Elfenbein einen Wert von umgerechnet mehr als 250.000 Euro und war per Schiff aus Afrika nach Thailand geschmuggelt worden.

Ein Polizist hatte auf Facebook die private Gruppe entdeckt, die geschmuggeltes Elfenbein in Thailand verkaufte. Nach monatelangen Ermittlungen wurden laut Polizei schlieÃŸlich neun ThailÃ¤nder verhaftet, die als Administratoren der Gruppe damit beschÃ¤ftigt waren, das Elfenbein zum Verkauf anzubieten. Zu den beschlagnahmten StÃ¼cken zÃ¤hlten demnach auch Gebetsketten, Schmuck und Messergriffe. Zielgruppe waren laut Polizei thailÃ¤ndische und vietnamesische KÃ¤ufer.

Der Gruppe wird illegaler Besitz und Handel mit Teilen von geschÃ¼tzten Wildtieren vorgeworfen, ein Vergehen, das in Thailand mit bis zu zehn Jahren GefÃ¤ngnis bestraft werden kann. Elefanten sind durch das Washingtoner ArtenschutzÃ¼bereinkommen (Cites) geschÃ¼tzt. Unter anderem wegen der Nachfrage nach Elfenbein werden sie aber immer wieder von Wilderern getÃ¶tet. Thailand gilt als wichtiger Knotenpunkt fÃ¼r den Schmuggel. Der Asiatische Elefant ist das Wappentier des Landes.

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