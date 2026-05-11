Wegen der mutmaÃŸlichen Vorbereitung eines Bombenanschlags haben SpezialkrÃ¤fte der Polizei in Hamburg einen 17-JÃ¤hrigen festgenommen. Der Jugendliche habe fÃ¼r seine Attacke Ziele wie ein Einkaufszentrum oder eine Polizeiwache ins Auge gefasst, teilte die Generalstaatsanwaltschaft der Hansestadt am Montag mit. Zu dem Anschlagsplan inspiriert wurde der Jugendliche demnach durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft beschaffte sich der bereits am Donnerstag festgenommene VerdÃ¤chtige unter anderem bereits DÃ¼nger zur Vorbereitung. Als Alternative zu einem Bombenanschlag zog er demnach den Einsatz von Molotowcocktails als Brandsatz sowie eine TatausfÃ¼hrung mit einem Messer in ErwÃ¤gung. Neben UniversaldÃ¼nger wurden bei einer Durchsuchung bei ihm laut Ermittlern auch flÃ¼ssiger GrillanzÃ¼nder, ein Messer und eine Sturmhaube gefunden. Der VerdÃ¤chtige ist demnach Syrer.
Der Ermittlungserfolg sei unter anderem "maÃŸgeblich" auf Erkenntnisse des Bundesnachrichtendiensts, des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz sowie Untersuchungen des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Hamburg zurÃ¼ckzufÃ¼hren, hieÃŸ es weiter. Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte die BehÃ¶rde schon zuvor eine psychiatrische Begutachtung des 17-JÃ¤hrigen veranlasst. Hintergrund war demnach ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des VerstoÃŸes gegen das Vereinsgesetz und anderer Delikte.
Brennpunkte
17-JÃ¤hriger wegen Vorbereitung von Sprengstoffanschlag in Hamburg festgenommen
- AFP - 11. Mai 2026, 15:14 Uhr
Wegen der mutmaÃŸlichen Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags haben SpezialkrÃ¤fte der Polizei in Hamburg einen 17-JÃ¤hrigen festgenommen. Er soll sich bereits DÃ¼ngemittel beschafft haben.
Wegen der mutmaÃŸlichen Vorbereitung eines Bombenanschlags haben SpezialkrÃ¤fte der Polizei in Hamburg einen 17-JÃ¤hrigen festgenommen. Der Jugendliche habe fÃ¼r seine Attacke Ziele wie ein Einkaufszentrum oder eine Polizeiwache ins Auge gefasst, teilte die Generalstaatsanwaltschaft der Hansestadt am Montag mit. Zu dem Anschlagsplan inspiriert wurde der Jugendliche demnach durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.
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