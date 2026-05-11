Polizisten haben zehn EntenkÃ¼ken von einer BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg gerettet. Die Tiere wurden wohlbehalten einer Hilfsorganisation Ã¼bergeben, wie die Polizei in Kehl am Montag mitteilte. Demnach fand sich der Einsatz am Freitag auf der B28 bei Kehl statt.
Zeugen melÃ¶deten den EinsatzkrÃ¤ften die KÃ¼kenparade. Die Polizei nahm die Tiere in Obhut, bevor sie diese an die Helfer weitergab.
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Polizisten retten EntenkÃ¼ken von BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg
- AFP - 11. Mai 2026, 15:08 Uhr
Polizisten haben zehn EntenkÃ¼ken von einer BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg gerettet. Die Tiere wurden wohlbehalten einer Hilfsorganisation Ã¼bergeben, wie die Polizei in Kehl mitteilte.
Polizisten haben zehn EntenkÃ¼ken von einer BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg gerettet. Die Tiere wurden wohlbehalten einer Hilfsorganisation Ã¼bergeben, wie die Polizei in Kehl am Montag mitteilte. Demnach fand sich der Einsatz am Freitag auf der B28 bei Kehl statt.
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