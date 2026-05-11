Polizisten retten EntenkÃ¼ken von BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg

Ente mit KÃ¼ken

Polizisten haben zehn EntenkÃ¼ken von einer BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg gerettet. Die Tiere wurden wohlbehalten einer Hilfsorganisation Ã¼bergeben, wie die Polizei in Kehl mitteilte.

Polizisten haben zehn EntenkÃ¼ken von einer BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg gerettet. Die Tiere wurden wohlbehalten einer Hilfsorganisation Ã¼bergeben, wie die Polizei in Kehl am Montag mitteilte. Demnach fand sich der Einsatz am Freitag auf der B28 bei Kehl statt.



Zeugen melÃ¶deten den EinsatzkrÃ¤ften die KÃ¼kenparade. Die Polizei nahm die Tiere in Obhut, bevor sie diese an die Helfer weitergab.