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Polizisten retten EntenkÃ¼ken von BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg

  • AFP - 11. Mai 2026, 15:08 Uhr
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Ente mit KÃ¼ken
Bild: AFP

Polizisten haben zehn EntenkÃ¼ken von einer BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg gerettet. Die Tiere wurden wohlbehalten einer Hilfsorganisation Ã¼bergeben, wie die Polizei in Kehl mitteilte.

Polizisten haben zehn EntenkÃ¼ken von einer BundesstraÃŸe in Baden-WÃ¼rttemberg gerettet. Die Tiere wurden wohlbehalten einer Hilfsorganisation Ã¼bergeben, wie die Polizei in Kehl am Montag mitteilte. Demnach fand sich der Einsatz am Freitag auf der B28 bei Kehl statt.

Zeugen melÃ¶deten den EinsatzkrÃ¤ften die KÃ¼kenparade. Die Polizei nahm die Tiere in Obhut, bevor sie diese an die Helfer weitergab.

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