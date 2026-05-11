Zukunft der 1000-Euro-PrÃ¤mie offen - Koalitionsausschuss tagt Dienstag

Euro-Geldscheine

Die Zukunft der vom Bundesrat gestoppten EntlastungsprÃ¤mie ist weiter offen - nun richten sich die Augen auf den Koalitionsausschuss. Die Koalition werde 'zeitnah' Ã¼ber die weiteren Schritte entscheiden, sagte ein Regierungssprecher.

Die Zukunft der vom Bundesrat gestoppten EntlastungsprÃ¤mie ist weiter offen - nun richten sich die Augen auf den Koalitionsausschuss am Dienstag, der auch Ã¼ber Alternativen beraten will. Die Koalition werde "zeitnah" Ã¼ber die weiteren Schritte entscheiden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Die Bundesregierung halte an ihrem Plan fest, "angesichts der gestiegenen Energiepreise eine Entlastung fÃ¼r BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger zu erzielen".



Die Bundesregierung hatte wegen der hohen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs eine steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie von bis zu 1000 Euro beschlossen, die Arbeitgeber ihren BeschÃ¤ftigen zahlen kÃ¶nnten. Der Vorschlag war aber sowohl in der Wirtschaft als auch bei den BundeslÃ¤ndern auf Widerstand gestoÃŸen, die vom Bund einen Ausgleich fÃ¼r die erwarteten SteuerausfÃ¤lle verlangten.Â



Der Bundesrat lehnte das Vorhaben daher am vergangenen Freitag ab. Die Bundesregierung mÃ¼sste nun den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen, um es weiter zu verfolgen.Â Der Regierungssprecher lieÃŸ am Montag offen, ob sie das tun wird.



Seit dem Bundesratsbeschluss wird Ã¼ber die Zukunft des Entlastungsinstruments diskutiert. CSU-Chef Markus SÃ¶der sagte am Sonntagabend in der ARD, aus seiner Sicht sei die MaÃŸnahme vom Tisch. "Es war eine gut gemeinte Idee", sagte SÃ¶der. Das heiÃŸe aber nicht automatisch, "dass es alle gut finden". Es habe "zum Teil sehr heftige Reaktionen aus der Wirtschaft" gegeben, auÃŸerdem seien die Kosten auf bis zu drei Milliarden Euro gestiegen. Das sei fÃ¼r die LÃ¤nder "nicht darstellbar".



Auch Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte in der ARD, sie habe der PrÃ¤mie in der LÃ¤nderkammer nicht zustimmen kÃ¶nnen. "Hier hat die Bundesregierung den Eindruck erweckt, dass jetzt alle 1000 Euro bekommen kÃ¶nnen, und hat vergessen zu erklÃ¤ren, dass nicht der Staat diese 1000 Euro zahlt, sondern dass der Arbeitgeber es zahlen muss." Viele hÃ¤tten dabei womÃ¶glich nichts bekommen.



Sowohl SÃ¶der als auch Schwesig drangen nun darauf, statt der PrÃ¤mie die versprochene Einkommensteuerreform anzugehen. SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese verwies am Montagmorgen im ZDF ebenfalls auf die Reform, die als nÃ¤chstes angegangen werde. Ausgemacht sei, "dass wir eine Einkommensteuerreform wollen, die zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt und gezielt kleine und mittlere Einkommen im Land entlasten soll". Wichtig sei dabei eine "saubere und solide Gegenfinanzierung".



Regierungssprecher Kornelius wollte sich zu mÃ¶glichen Alternativen zu der EntlastungsprÃ¤mie indes nicht im Detail Ã¤uÃŸern. Es gebe "sehr viele Instrumente", um Entlastungen zu erreichen, sagte der Regierungssprecher. "Eine einmalige PrÃ¤mie ist nicht ein ausschlieÃŸliches Instrument und deswegen denke ich, werden nochmal alle Optionen jetzt geprÃ¼ft."



Die GrÃ¼nen drangen statt der EntlastungsprÃ¤mie auf eine Senkung der Stromsteuer. Das wÃ¼rde "sowohl private Verbraucherinnen und Verbraucher wie auch Unternehmen entlasten", sagte Parteichef Felix Banaszak. Es gebe "keinen Grund, warum man das jetzt nicht umsetzen kann". Als weitere Optionen fÃ¼r Entlastungen wegen der hohen Energiepreise nannte Banaszak eine zu versteuernde Einmalzahlung fÃ¼r alle in HÃ¶he von 100 Euro oder eine Preissenkung beim Deutschlandticket.



Auch die Linke plÃ¤dierte fÃ¼r kurzfristige MaÃŸnahmen. Es reiche nicht aus, jetzt Ã¼ber eine Reform der Einkommensteuer zu sprechen, "die ja erst ab dem 1. Januar nÃ¤chsten Jahres gelten soll", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner. Als Beispiele nannte sie eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne und einen Gewinndeckel sowie Direktauszahlungen und die WiedereinfÃ¼hrung des Neun-Euro-Tickets.