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Iranische BehÃ¶rden beschlagnahmen Besitz von regierungskritischem FuÃŸballstar Karimi

  • AFP - 11. Mai 2026, 15:05 Uhr
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Ali Karimi
Bild: AFP

Die iranischen BehÃ¶rde haben die Beschlagnahmung mutmaÃŸlicher Immobilien des im Exil lebenden regierungskritischen FuÃŸballstars Ali Karimi angeordnet. Der frÃ¼here Mittelfeldspieler bei Bayern MÃ¼nchen sei ein 'VerrÃ¤ter des Heimatlandes', hieÃŸ es.

Die iranischen BehÃ¶rden haben die Beschlagnahmung mutmaÃŸlicher Immobilien des im Exil lebenden regierungskritischen Ex- FuÃŸballstars Ali Karimi angeordnet. Der frÃ¼here Mittelfeldspieler des FC Bayern MÃ¼nchen sei ein "VerrÃ¤ter des Heimatlandes, der seit Jahren umfangreich bei der UnterstÃ¼tzung des Feindes aktiv ist", begrÃ¼ndete die Justiz-Nachrichtenagentur "Misan" den Schritt am Montag. Zwei Gewerbe- und vier Wohnimmobilien Karimis seien "identifiziert und auf gerichtliche Anweisung beschlagnahmt worden".

Der frÃ¼here KapitÃ¤n der iranischen FuÃŸball-Nationalmannschaft hatte sich in den vergangenen Jahren in Onlinediensten immer wieder kritisch zur politischen Lage in seiner Heimat geÃ¤uÃŸert und Proteste gegen die Machthaber in Teheran unterstÃ¼tzt. 2022 hatte er den Iran verlassen und lebt seither im Exil. Im selben Jahr wurde er von den BehÃ¶rden seines Heimatlandes in Abwesenheit wegen UnterstÃ¼tzung der Massenproteste nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini angeklagt.

Nach einer weiteren regierungskritischen Protestwelle zum Jahreswechsel und seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel hatte die iranische Justiz immer wieder damit gedroht, den Besitz von als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuften Menschen zu beschlagnahmen.

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