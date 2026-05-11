VerbÃ¤nde fordern QualitÃ¤tsstandards fÃ¼r frÃ¼hkindliche Bildung

Kinder in Kita

Mehrere VerbÃ¤nde haben in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung QualitÃ¤tsvorgaben fÃ¼r die frÃ¼hkindliche Bildung gefordert. 'Bund und LÃ¤nder mÃ¼ssen sich gemeinsam zu verbindlichen Standards in der Kindertagesbetreuung bekennen', hieÃŸ es in dem Text.

Mehrere VerbÃ¤nde haben QualitÃ¤tsvorgaben fÃ¼r die frÃ¼hkindliche Bildung gefordert. "Bund und LÃ¤nder mÃ¼ssen sich gemeinsam zu verbindlichen Standards in der Kindertagesbetreuung bekennen", hieÃŸ es in der am Montag verÃ¶ffentlichten gemeinsamen ErklÃ¤rung des Sozialverbands Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Gewerkschaft GEW und des Verbands katholischer Tageseinrichtungen fÃ¼r Kinder (KTK). "Es geht um qualitativ hochwertige Bildung, verlÃ¤ssliche Betreuung und zukunftsfÃ¤hige Erziehung."



"Investitionen in Bildung versprechen eine hohe Rendite und bilden den Grundstein fÃ¼r bessere BildungsverlÃ¤ufe der Kinder", betonten die VerbÃ¤nde. Dennoch werde in der aktuellen Haushaltsdebatte auch Ã¼ber Einsparungen im Bildungsbereich diskutiert, etwa bei der Finanzierung der Kindertagesbetreuung. Die Organisationen warnten vor einer Aufweichung von QualitÃ¤tsstandards. Notwendig seien vielmehr gute PersonalschlÃ¼ssel, Leitungsfreistellung sowie mehr Zeit fÃ¼r Fort- und Weiterbildung.



"Bund und LÃ¤nder sind in der gemeinsamen Verantwortung, gute Rahmenbedingungen und gleichwertige LebensverhÃ¤ltnisse in allen LÃ¤ndern zu schaffen", betonte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern. Kitas seien "die ersten Bildungseinrichtungen, die Kinder kennenlernen". Diese brÃ¤uchten "stabile und gute strukturelle Bedingungen, die FachkrÃ¤fte das bestmÃ¶gliche Arbeitsumfeld."



AWO-Vorstand Marvin Deversi warnte davor, den Fokus bei der Weiterentwicklung des Kita-QualitÃ¤tsgesetzes allein auf die Frage der Sprachkompetenz zu richten. Sprache sei zwar "ein wichtiger Faktor fÃ¼r gelungene Bildungserfahrungen", verpflichtende Sprachstandserhebungen kÃ¶nnten jedoch "Verbesserungen in der StrukturqualitÃ¤t nicht ersetzen".