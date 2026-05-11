Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen hat der britische Premierminister Keir Starmer Verbesserungen durch engere Beziehungen zur EU in Aussicht gestellt. Seine Regierung werde GroÃŸbritannien "ins Herz Europas" zurÃ¼ckholen, "damit wir in der Wirtschaft, im Handel und in der Verteidigung stÃ¤rker werden", sagte Starmer am Montag in London in einer Rede. Der Brexit habe das Land "Ã¤rmer" und "schwÃ¤cher" gemacht.
Bei den Wahlen am Donnerstag in England, Schottland und Wales hatten sowohl die rechtspopulistische Partei Reform UK als auch die GrÃ¼nen zugelegt, wÃ¤hrend Labour auch in ihren Hochburgen hunderte Sitze verlor. Starmer steht deswegen massiv unter Druck. Auch zahlreiche Labour-Abgeordnete haben schon Ã¶ffentlich seinen RÃ¼cktritt gefordert.
"Ich weiÃŸ, dass die Menschen frustriert sind Ã¼ber den Zustand GroÃŸbritanniens, frustriert sind Ã¼ber die Politik, und manche Menschen auch frustriert sind Ã¼ber mich", rÃ¤umte Starmer am Montag ein. "Ich weiÃŸ, dass es Menschen gibt, die an mir zweifeln, und ich weiÃŸ, dass ich ihnen das Gegenteil beweisen muss â€“ und das werde ich", kÃ¼ndigte der Premier an.Â
"Schrittweise VerÃ¤nderungen" seien angesichts der massiven Unzufriedenheit in der BevÃ¶lkerung nicht mehr ausreichend. Seine Regierung wolle daher eine "umfassendere Antwort" geben, neben der EU- auch in der Energie- und Wirtschaftspolitik. Starmer kÃ¼ndigte etwa an, ein Gesetz zur vollstÃ¤ndigen Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel vorzulegen.
Politik
Starmer kÃ¼ndigt nach Labour-Wahldebakel engere Beziehungen zur EU an
- AFP - 11. Mai 2026, 13:38 Uhr
Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen hat der britische Premierminister Keir Starmer Verbesserungen durch engere Beziehungen zur EU in Aussicht gestellt. Er will GroÃŸbritannien 'ins Herz Europas' zurÃ¼ckholen.
Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen hat der britische Premierminister Keir Starmer Verbesserungen durch engere Beziehungen zur EU in Aussicht gestellt. Seine Regierung werde GroÃŸbritannien "ins Herz Europas" zurÃ¼ckholen, "damit wir in der Wirtschaft, im Handel und in der Verteidigung stÃ¤rker werden", sagte Starmer am Montag in London in einer Rede. Der Brexit habe das Land "Ã¤rmer" und "schwÃ¤cher" gemacht.
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