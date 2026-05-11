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SPD in Rheinland-Pfalz benennt Personal fÃ¼r neue Landesregierung

  • AFP - 11. Mai 2026, 13:30 Uhr
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Eine Woche vor der konstituierenden Sitzung des neuen rheinland-pfÃ¤lzischen Landtags hat die SPD ihre Ministerinnen und Minister des neuen Kabinetts vorgestellt.

Eine Woche vor der konstituierenden Sitzung des neuen rheinland-pfÃ¤lzischen Landtags hat die SPD ihre Ministerinnen und Minister des neuen Kabinetts vorgestellt. Die derzeit noch amtierende Fraktionsvorsitzende Sabine BÃ¤tzing-LichtenthÃ¤ler Ã¼bernimmt das Ministerium fÃ¼r Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend, wie die Partei am Montag in Mainz mitteilte. Sie wird in der kommenden Legislaturperiode zudem stellvertretende MinisterprÃ¤sidentin sein.

BÃ¤tzing-LichtenthÃ¤ler gab den Fraktionsvorsitz im Landtag in der vergangenen Woche an den derzeit noch amtierenden MinisterprÃ¤sidenten Alexander Schweitzer ab. Am Montag teilte sie zudem mit, auch den SPD-Landesvorsitz niederzulegen. Ãœber die Nachfolge an der Parteispitze solle in den kommenden Tagen entschieden werden, hieÃŸ es.

Finanzministerin bleibt Doris Ahnen. Ihr Ministerium Ã¼bernimmt zudem die Themen Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Der bisherige Bildungsminister Sven Teuber wechselt ins Ministerium fÃ¼r Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur.

Auch der bisherige Innenminister Michael Ebling wechselt das Ressort und ist kÃ¼nftig Minister fÃ¼r Wirtschaft, Energie und Klima. Clemens Hoch hingegen bleibt Wissenschaftsminister. Zu seinen Themen gehÃ¶ren zudem Weiterbildung und Gesundheit.

Die CDU des designierten MinisterprÃ¤sidenten Gordon Schnieder gewann die Landtagswahl vom 22. MÃ¤rz mitÂ 31,0 Prozent vor der SPD, die auf 25,9 Prozent kam. Der neue Landtag kommt am Montag kommender Woche zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Dabei soll Schnieder zum neuen MinisterprÃ¤sident gewÃ¤hlt werden. AnschlieÃŸend ist die Vereidigung seines neuen Kabinetts geplant. Die CDU kÃ¼ndigte am Montag an, ihre neuen Ministerinnen und Minister am Dienstag vorzustellen.

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