Bund verlÃ¤ngert BeschÃ¤ftigungsgarantie fÃ¼r Raffinerie Schwedt

Raffinerie PCK in Schwedt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Schwedt (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund verlÃ¤ngert die BeschÃ¤ftigungsgarantie fÃ¼r die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt um sechs Monate bis Ende 2026.



"Mit der VerlÃ¤ngerung der BeschÃ¤ftigungssicherheit geben wir Perspektive und Sicherheit", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Montag bei einem Besuch der Raffinerie. "Wir wollen Schwedt langfristig stÃ¤rken, industrielle WertschÃ¶pfung sichern und neue Perspektiven fÃ¼r die Region schaffen."



Im Mittelpunkt des Besuchs standen dem Ministerium zufolge die Sicherung der Energieversorgung, neue Investitionsimpulse sowie die Zukunftsperspektiven fÃ¼r die industrielle Entwicklung in der Region. Reiche hob die Bedeutung von Schwedt als industriellen Standort und die Notwendigkeit hervor, die Energieversorgung im Nordosten Deutschlands zu sichern.



Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) sagte unterdessen, dass die PCK ein zentraler Pfeiler der Versorgungssicherheit sei und man im Zusammenwirken von Unternehmen, BeschÃ¤ftigten sowie Bund, Land und Kommunen weiterhin LÃ¶sungen finden werde, um den dauerhaften Betrieb sicherzustellen. "Die herausragende Bedeutung des Standortes ist allen Beteiligten bewusst", so der SPD-Politiker.



Die Raffinerie in Schwedt steht schon lÃ¤nger unter Druck. Seit Anfang Mai flieÃŸt zudem kein Ã–l mehr Ã¼ber die â€ŒDruschba-Pipeline aus Kasachstan. Hintergrund ist ein von Russland ausgelÃ¶ster Lieferstopp. Ein GroÃŸteil des Kraftstoffbedarfs fÃ¼r die Hauptstadtregion und den Nordosten Deutschlands wird in Schwedt hergestellt.

