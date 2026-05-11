Wirtschaftsministerin Reiche will bessere Bedingungen fÃ¼r Ã–l-Raffinerien

PCK in Schwedt

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die wirtschaftlichen Bedingungen von Ã–l-Raffinerien in Deutschland verbessern. Sie nannte den CO2-Preis als mÃ¶glichen Punkt.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die wirtschaftlichen Bedingungen von Ã–l-Raffinerien in Deutschland verbessern. Sie werde "ein Raffinerie-Konzept prÃ¤sentieren, das darauf abzielt, Raffinerie-Standorte in Deutschland wirtschaftlich zu halten", sagte Reiche am Montag bei einem Besuch der PCK Schwedt in Brandenburg. "Das hat viel zu tun mit Belastungen aus dem CO2-Preis."



Raffinerien unterliegen dem europÃ¤ischen Emissionshandelssystem. FÃ¼r CO2, das sie ausstoÃŸen, mÃ¼ssen sie also Verschmutzungszertifikate kaufen. FÃ¼r Reiche sind dies "Standortbedingungen, die es unseren Raffinerien immer noch 'mal schwerer machen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen".



Reiche besuchte die Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze, um einen FÃ¶rderbescheid fÃ¼r das Unternehmen im Bereich alternative Flugzeugkraftstoffe zu Ã¼bergeben. Bei der Gelegenheit betonte sie die Bedeutung der Anlage fÃ¼r die Versorgungssicherheit. Die PCK versorgt groÃŸe Teile Nordostdeutschlands mit Benzin, Diesel, HeizÃ¶l und Kerosin.



Die PCK gehÃ¶rt mehrheitlich einer deutschen Tochterfirma des russischen Rosneft-Konzerns, die Belieferung mit RohÃ¶l stand in den vergangenen Jahren immer in Frage. Am 1. Mai stoppte Russland die Belieferung der Raffinerie mit Pipeline-Ã–l aus Kasachstan. Zudem klagte Rosneft erneut gegen die Treuhandanordnung der Bundesregierung fÃ¼r seine Tochterfirma.



"In Bezug auf den Wegfall von Lieferungen aus Kasachstan sind wir in guten GesprÃ¤chen mit der polnischen Regierung", sagte Reiche. Die Raffinerie wird vor allem Ã¼ber den Hafen Rostock mit Ã–l versorgt, zudem Ã¼ber den polnischen Hafen Danzig - hier sollen die Lieferungen auf Wunsch Deutschlands ausgeweitet werden.Â



Bislang habe die PCK den Wegfall der kasachischen Lieferungen gut verkraftet, sagte Reiche. Ein Sprecher von Rosneft Deutschland hatte Ende April gesagt, die Versorgung der Raffinerie mit Ã–l sei im Mai gesichert. Das Unternehmen sei auÃŸerdem "zuversichtlich", dass auch fÃ¼r Juni eine LÃ¶sung gefunden werde.Â



Die Raffinerie verarbeitete laut brandenburgischer Staatskanzlei im vergangenen Jahr 2,15 Millionen Tonnen kasachisches RohÃ¶l. Das war demnach rund ein FÃ¼nftel der Gesamtmenge.