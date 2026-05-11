Wirtschaft

Wirtschaftsministerin Reiche will bessere Bedingungen fÃ¼r Ã–l-Raffinerien

  • AFP - 11. Mai 2026, 13:04 Uhr
Bild vergrößern: Wirtschaftsministerin Reiche will bessere Bedingungen fÃ¼r Ã–l-Raffinerien
PCK in Schwedt
Bild: AFP

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die wirtschaftlichen Bedingungen von Ã–l-Raffinerien in Deutschland verbessern. Sie nannte den CO2-Preis als mÃ¶glichen Punkt.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die wirtschaftlichen Bedingungen von Ã–l-Raffinerien in Deutschland verbessern. Sie werde "ein Raffinerie-Konzept prÃ¤sentieren, das darauf abzielt, Raffinerie-Standorte in Deutschland wirtschaftlich zu halten", sagte Reiche am Montag bei einem Besuch der PCK Schwedt in Brandenburg. "Das hat viel zu tun mit Belastungen aus dem CO2-Preis."

Raffinerien unterliegen dem europÃ¤ischen Emissionshandelssystem. FÃ¼r CO2, das sie ausstoÃŸen, mÃ¼ssen sie also Verschmutzungszertifikate kaufen. FÃ¼r Reiche sind dies "Standortbedingungen, die es unseren Raffinerien immer noch 'mal schwerer machen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen".

Reiche besuchte die Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze, um einen FÃ¶rderbescheid fÃ¼r das Unternehmen im Bereich alternative Flugzeugkraftstoffe zu Ã¼bergeben. Bei der Gelegenheit betonte sie die Bedeutung der Anlage fÃ¼r die Versorgungssicherheit. Die PCK versorgt groÃŸe Teile Nordostdeutschlands mit Benzin, Diesel, HeizÃ¶l und Kerosin.

Die PCK gehÃ¶rt mehrheitlich einer deutschen Tochterfirma des russischen Rosneft-Konzerns, die Belieferung mit RohÃ¶l stand in den vergangenen Jahren immer in Frage. Am 1. Mai stoppte Russland die Belieferung der Raffinerie mit Pipeline-Ã–l aus Kasachstan. Zudem klagte Rosneft erneut gegen die Treuhandanordnung der Bundesregierung fÃ¼r seine Tochterfirma.

"In Bezug auf den Wegfall von Lieferungen aus Kasachstan sind wir in guten GesprÃ¤chen mit der polnischen Regierung", sagte Reiche. Die Raffinerie wird vor allem Ã¼ber den Hafen Rostock mit Ã–l versorgt, zudem Ã¼ber den polnischen Hafen Danzig - hier sollen die Lieferungen auf Wunsch Deutschlands ausgeweitet werden.Â 

Bislang habe die PCK den Wegfall der kasachischen Lieferungen gut verkraftet, sagte Reiche. Ein Sprecher von Rosneft Deutschland hatte Ende April gesagt, die Versorgung der Raffinerie mit Ã–l sei im Mai gesichert. Das Unternehmen sei auÃŸerdem "zuversichtlich", dass auch fÃ¼r Juni eine LÃ¶sung gefunden werde.Â 

Die Raffinerie verarbeitete laut brandenburgischer Staatskanzlei im vergangenen Jahr 2,15 Millionen Tonnen kasachisches RohÃ¶l. Das war demnach rund ein FÃ¼nftel der Gesamtmenge.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bund verlÃ¤ngert BeschÃ¤ftigungsgarantie fÃ¼r Raffinerie Schwedt
    Bund verlÃ¤ngert BeschÃ¤ftigungsgarantie fÃ¼r Raffinerie Schwedt

    Schwedt (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund verlÃ¤ngert die BeschÃ¤ftigungsgarantie fÃ¼r die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt um sechs Monate bis Ende 2026. "Mit der

    Mehr
    Wirtschaftsweiser: Regierung hÃ¶rt zu wenig auf Experten
    Wirtschaftsweiser: Regierung hÃ¶rt zu wenig auf Experten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr sieht bei der Bundesregierung Defizite im Umgang mit wirtschaftspolitischer Expertise. Er habe nicht das

    Mehr
    Felbermayr hÃ¤lt Stopp der
    Felbermayr hÃ¤lt Stopp der "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r richtig

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr hat den Stopp der geplanten "EntlastungsprÃ¤mie" durch den Bundesrat begrÃ¼ÃŸt. "Die

    Mehr
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    VerbÃ¤nde fordern QualitÃ¤tsstandards fÃ¼r frÃ¼hkindliche Bildung
    VerbÃ¤nde fordern QualitÃ¤tsstandards fÃ¼r frÃ¼hkindliche Bildung
    Starmer kÃ¼ndigt nach Labour-Wahldebakel engere Beziehungen zur EU an
    Starmer kÃ¼ndigt nach Labour-Wahldebakel engere Beziehungen zur EU an
    SPD in Rheinland-Pfalz benennt Personal fÃ¼r neue Landesregierung
    SPD in Rheinland-Pfalz benennt Personal fÃ¼r neue Landesregierung
    DGB-Chefin Fahimi wehrt sich gegen Angriffe auf Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte
    DGB-Chefin Fahimi wehrt sich gegen Angriffe auf Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte
    Polizeieinsatz wegen rechtsextremen Konzerts in ThÃ¼ringen - Platzverweise
    Polizeieinsatz wegen rechtsextremen Konzerts in ThÃ¼ringen - Platzverweise
    TÃ¶dlicher Unfall durch betrunkenen Autofahrer: Geldstrafe fÃ¼r Polizisten in LÃ¼beck
    TÃ¶dlicher Unfall durch betrunkenen Autofahrer: Geldstrafe fÃ¼r Polizisten in LÃ¼beck

    Top Meldungen

    Fahimi als DGB-Vorsitzende wiedergewÃ¤hlt
    Fahimi als DGB-Vorsitzende wiedergewÃ¤hlt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Yasmin Fahimi ist als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wiedergewÃ¤hlt worden. Beim DGB-Bundeskongress in Berlin kam sie am

    Mehr
    Yasmin Fahimi als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes wiedergewÃ¤hlt
    Yasmin Fahimi als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes wiedergewÃ¤hlt

    Yasmin Fahimi bleibt Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 58-JÃ¤hrige wurde am Montag beim Bundeskongress des DGB in Berlin mit 96,1 Prozent der Stimmen der

    Mehr
    Inlandstourismus legt im MÃ¤rz zu
    Inlandstourismus legt im MÃ¤rz zu

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 33,6 Millionen Ãœbernachtungen in- und auslÃ¤ndischer GÃ¤ste verbucht. Wie das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts