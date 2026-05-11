DGB-Chefin Fahimi wehrt sich gegen Angriffe auf Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte

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Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hat das Sozialstaatsprinzip in Deutschland verteidigt und entschiedenen Widerstand gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten angekÃ¼ndigt. Sie warnte auch vor Angriffen auf die gesetzliche Rente.

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hat das Sozialstaatsprinzip in Deutschland verteidigt und entschiedenen Widerstand gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten angekÃ¼ndigt. "Der Sozialstaat, den wir wollen, das ist kein Luxus. Das Sozialstaatsprinzip steht im Grundgesetz", sagte die wiedergewÃ¤hlte Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am Montag. "Die entscheidende Frage ist also deswegen nicht, ob wir uns einen Sozialstaat leisten kÃ¶nnen, sondern welche Leistungen des Sozialstaats wir uns leisten kÃ¶nnen."



Der legitime Anspruch der Menschen auf Leistungen dÃ¼rfe "keine Frage der politischen Beliebigkeit oder der jeweiligen Kassenlage" sein. "Wer von einem Ã¼berbordenden Sozialstaat redet, verbreitet schlicht und ergreifend die Unwahrheit", sagte Fahimi in ihrer Grundsatzrede beim DGB-Kongress. Die Sozialabgaben in Deutschland seien weder im internationalen Vergleich noch im historischen Vergleich besonders hoch.



Der Sozialstaat in Deutschland umfasst umfangreiche Systeme wie die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, aber auch Sozialhilfe und Familienleistungen. In vielen dieser Bereiche stehen groÃŸe Reformen an oder wurden bereits auf den Weg gebracht.



"Debatten um soziale KÃ¼rzungen, Leistungsabbau, lÃ¤ngere Arbeitszeiten auf der einen Seite und himmelschreiende Ungerechtigkeit in der Verteilung der Menschen bei der Besteuerung von Einkommen, VermÃ¶gen und Erbschaft auf der anderen Seite", fasste Fahimi die aktuelle Diskussion zusammen. "Das ist der eigentliche Konflikt. Das ist das, worÃ¼ber wir in diesem Land reden mÃ¼ssen." Von dem "Geraune", die BeschÃ¤ftigten seien zu bequem und zu teuer, dÃ¼rfe sich niemand einschÃ¼chtern lassen.



Fahimi warnte auch vor Angriffen auf die gesetzliche Rente: "Wer das Renteneintrittsalter beliebig nach oben setzen will oder das Sicherungsniveau der Rente angreift, der riskiert einen gesellschaftlichen GroÃŸkonflikt", sagte sie. "Und ich kann die Politik nur warnen, wir sind mobilisierungsfÃ¤hig und wir sind mobilisierungsbereit, einen Rentenklau abzuwehren."



Ebenso deutlich wandte sie sich gegen Versuche, den Acht-Stunden-Tag aufzuweichen. "Finger weg von der Acht! Sonst mÃ¼ssen und werden wir gemeinsam dafÃ¼r sorgen, dass der Protest dagegen auf die StraÃŸe kommt."



Fahimi war am Vormittag beim DGB-Bundeskongress mit Ã¼ber 96 Prozent der Stimmen der Delegierten als DGB-Chefin wiedergewÃ¤hlt worden. Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und -StaatssekretÃ¤rin ist seit 2022 DGB-Chefin.



Der DGB-Bundeskongress zu den Beratungen Ã¼ber die Leitlinien der kommenden Jahre war am Sonntag gestartet und ist fÃ¼r vier Tage angesetzt. Am Montagabend sollte SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil auftreten, fÃ¼r Dienstag sind Reden von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) geplant.