Polizeieinsatz wegen rechtsextremen Konzerts in ThÃ¼ringen - Platzverweise

Polizeifahrzeug

Ein geplantes rechtsextremes Konzert im thÃ¼ringischen Eichsfeld hat einen Polizeieinsatz ausgelÃ¶st. Beamte sprachen am Wochenende Platzverweise gegen insgesamt 27 mutmaÃŸliche Teilnehmer der rechten Veranstaltung in Fretterode aus.

Ein geplantes rechtsextremes Konzert im thÃ¼ringischen Eichsfeld hat einen Polizeieinsatz ausgelÃ¶st. Beamte sprachen von Samstagnachmittag bis in die Nacht zum Sonntag Platzverweise gegen insgesamt 27 mutmaÃŸliche Teilnehmer der rechten Veranstaltung in Fretterode aus, wie die Polizei in Nordhausen am Montag mitteilte. Strafbare Handlungen habe es nicht gegeben, so dass auch keine Ermittlungsverfahren eingeleitet worden seien.



Fretterode im Eichsfeldkreis war schon hÃ¤ufiger in den Schlagzeilen, etwa wegen Angriffen von Rechtsextremen auf Journalisten. Der fÃ¼hrende ThÃ¼ringer Neonazi Thorsten Heise besitzt in Fretterode eine Immobilie.