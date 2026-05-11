Finanzen

Dax weiter im Minus - defensive Branchen im Fokus der Anleger

  • dts - 11. Mai 2026, 12:36 Uhr
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Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits eher schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag knapp im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.310 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, Brenntag und die Commerzbank, am Ende GEA, die Hannover RÃ¼ck und MTU.

"Die Investoren befinden sich derzeit im Spannungsfeld zwischen dem saisonalen Ausstiegseffekt am Aktienmarkt im Mai und den Ereignissen im Nahen Osten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Zudem fokussierten sie sich auf die makroÃ¶konomischen Daten und die folgenden politischen Ereignisse, wie das Treffen zwischen US-PrÃ¤sident Trump und dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping ab Donnerstag. "Ab Freitag wird dann der neue Notenbankvorsitzende Kevin Warsh die Geld- und Zinsmarktpolitik in den USA maÃŸgeblich prÃ¤gen."

"In Europa konzentrieren sich die Investoren heute verstÃ¤rkt auf die defensiven Branchen und kaufen die Aktien der Deutschen BÃ¶rse, von Vonovia und der Deutschen Post", so Lipkow. "Vorsichtiger werden sie dagegen bei GEA, Siemens Energy und Rheinmetall. Wir sehen am deutschen Aktienmarkt wegen der unverÃ¤nderten Situation im Nahen Osten derzeit eine klassische Branchenrotation, die kaum Raum fÃ¼r nachhaltige LiquiditÃ¤tszuflÃ¼sse in den Dax bietet."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1764 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8501 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 103,50 US-Dollar; das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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