Wirtschaftsweiser Felbermayr fordert Steuerentlastung fÃ¼r mittlere Einkommen

Wirtschaftsweiser Felbermayr

Eine Reform der Einkommensteuer sollte nach Auffassung des Wirtschaftsweisen Gabriel Felbermayr insbesondere mittlere Einkommen entlasten. Der Ã–konom bescheinigte der Bundesregierung Defizite im Umgang mit wirtschaftspolitischer Expertise.

Eine Reform der Einkommensteuer sollte nach Auffassung des Wirtschaftsweisen Gabriel Felbermayr insbesondere mittlere Einkommen entlasten. Deutschland leide unter dem sogenannten "Mittelstandsbauch", sagte Felbermayr am Montag den TV-Sendern RTL und ntv. "Das bedeutet, dass in der Mitte der Einkommensverteilung die Progression des Steuersatzes sehr hoch ist." Ziel mÃ¼sse eine spÃ¼rbare Entlastung in diesem Bereich sein. "Hier brÃ¤uchte es eine Abflachung", sagte Felbermayr.Â



Konkrete Prozentwerte fÃ¼r eine Reform nannte er jedoch nicht. Die Gegenfinanzierung mÃ¼sse innerhalb des Systems erfolgen. Eine Option seien Effizienzgewinne im Staatsapparat. Gleichzeitig sprach sich der Ã–konom gegen sehr hohe SpitzensteuersÃ¤tze aus. Der Ã¶sterreichische Reichensteuersatz von 55 Prozent sei "viel zu hoch".Â



Der Wirtschaftsweise bescheinigte der Bundesregierung Defizite im Umgang mit wirtschaftspolitischer Expertise. Auf die Frage, ob die Regierung ausreichend auf Ã¶konomischen Rat hÃ¶re, antwortete Felbermayr: "Nein, das GefÃ¼hl habe ich nicht." Zwar gebe es einzelne positive Signale aus der Politik. Der Ã–konom verwies etwa auf wirtschaftspolitische Reden. Insgesamt fehle jedoch die konsequente Umsetzung. "Was uns frustriert, ist, dass diese Erkenntnis keine Folgen hat", sagte Felbermayr.



Der Reformbedarf sei zwar erkannt, bleibe aber politisch oft folgenlos, kritisierte der Ã–konom. "Der Reformbedarf ist enorm. Allein, es passiert nichts." Besonders problematisch sei aus seiner Sicht der Mangel an wirtschaftspolitischer Orientierung. Unternehmen brÃ¤uchten klare Rahmenbedingungen, damit wieder investiert werden kÃ¶nne.Â



Der Ã¶sterreichische Wirtschaftswissenschaftler Felbermayr ist seit MÃ¤rz Mitglied im SachverstÃ¤ndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das Gremium mit den weiteren Mitgliedern Monika Schnitzer, Veronika Grimm, Achim Truger und Martin Werding soll der Bundesregierung mit seinem Fachwissen eine wichtige Hilfestellung bei der Beurteilung der konjunkturellen Lage leisten. DafÃ¼r erstellen die sogenannten Wirtschaftsweisen Konjunkturprognosen und regelmÃ¤ÃŸige Gutachten zur Wirtschaftslage und bringen VorschlÃ¤ge fÃ¼r Reformen ein.