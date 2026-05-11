Hantavirus: Deutsche Passagiere werden in vier BundeslÃ¤nder gebracht

Evakuierung von Passagieren

Nach dem Ausbruch des tÃ¶dlichen Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff 'Hondius' sollen vier deutsche Passagier von Frankfurt am Main nach Berlin, Baden-WÃ¼rttemberg, Bayern und Schleswig-Holstein gebracht werden.

Nach dem Ausbruch des tÃ¶dlichen Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" sollen vier deutsche Passagier am Montag von Frankfurt am Main nach Berlin, Baden-WÃ¼rttemberg, Bayern und Schleswig-Holstein gebracht werden. Die BefÃ¶rderung werde von den jeweiligen BundeslÃ¤ndern beziehungsweise Kommunen Ã¼bernommen, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Morgen in Berlin mit. Sie seien alle "vollstÃ¤ndig ohne Symptome", hieÃŸ es.



Die vier Deutschen waren am Sonntag gemeinsam mit weiteren Betroffenen in einer niederlÃ¤ndischen Maschine von der spanischen Kanareninsel Teneriffa in Eindhoven gelandet. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden sie anschlieÃŸend in das Frankfurter UniversitÃ¤tsklinikum gebracht, wo sie in der Nacht zum Montag eintrafen. In ihren Heimatregionen sind dann die jeweiligen GesundheitsÃ¤mter zustÃ¤ndig.



Laut Bundesministerium steht zu erwarten, "dass die Kontaktpersonen an ihren Wohnorten in hÃ¤usliche QuarantÃ¤ne abgesondert werden", wegen der langen Inkubationszeit voraussichtlich fÃ¼r bis zu 45 Tage. "WÃ¤hrend der nÃ¤chsten Wochen werden die Kontaktpersonen kontinuierlich und engmaschig auf Symptome Ã¼berwacht - Ã¼ber Details entscheidet das zustÃ¤ndige Gesundheitsamt", hieÃŸ es weiter.



Drei Passagiere des Schiffs waren in den vergangenen Wochen am Hantavirus gestorben, darunter eine Deutsche. Eine weitere Deutsche, die mit ihr Kontakt hatte und bereits vor einigen Tagen von Bord geholt wurde, wurde in der vergangenen Woche im UniversitÃ¤tsklinikum DÃ¼sseldorf negativ auf das Hantavirus getestet. Gegen das schwere Atemwegserkrankungen verursachende Virus gibt es keine Impfung und auch keine Behandlung.