Wirtschaft

Felbermayr hÃ¤lt Stopp der "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r richtig

  • dts - 11. Mai 2026, 10:37 Uhr
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500-Euro-Geldscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr hat den Stopp der geplanten "EntlastungsprÃ¤mie" durch den Bundesrat begrÃ¼ÃŸt.

"Die EntlastungsprÃ¤mie ist wenig zielgenau. Sie ist sehr teuer", sagte Felbermayr den Sendern RTL und ntv. Wenn die Bundesregierung entlasten wolle, gebe es "bessere Methoden". Felbermayr riet der Bundesregierung deshalb, von der MaÃŸnahme Abstand zu nehmen. Angesichts der angespannten Haushaltslage stelle sich ohnehin die Frage, "ob man Ã¼berhaupt etwas tun muss".

Zwar seien die Spritpreise hoch, "aber sie sind auch nicht exzessiv hoch". Sollte die Politik dennoch entlasten wollen, plÃ¤dierte Felbermayr fÃ¼r zielgerichtete Hilfen. "Dann kann man das besser tun, indem man den Haushalten, die konkret aktuell Schwierigkeiten haben, auch zielgenau dosiert hilft. Mit Direktzahlungen", sagte er. Pauschale MaÃŸnahmen nach dem GieÃŸkannenprinzip seien dagegen die "schlechteste aller Alternativen".

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