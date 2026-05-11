Zum kommenden langen Wochenende um den Himmelfahrtstag am Donnerstag erwartet der ADAC zahlreiche Staus auf den Autobahnen. Es sei mit starkem Reiseverkehr zu rechnen, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Viele Reisende nutzten das verlÃ¤ngerte Wochenende fÃ¼r einen Kurzurlaub. Bereits ab Mittwochnachmittag sei mit Staus zu rechnen. 2025 sei dieser Tag der staureichste Tag des Jahres gewesen.
Auch am Feiertag selbst mÃ¼sse mit VerzÃ¶gerungen gerechnet werden. Regionale Ferientermine und schulfreie Tage sorgten fÃ¼r zusÃ¤tzlichen Verkehr. Christi Himmelfahrt ist auch in Ã–sterreich, der Schweiz und in Belgien ein Feiertag. Am Freitag und Samstag werde sich die Lage voraussichtlich entspannen. Mit RÃ¼ckreiseverkehr sei ab Sonntag zu rechnen.
Besonders betroffen seien die Strecken in Richtung SÃ¼den. Viel Verkehr sei in den Alpen, in Ã–sterreich und Italien, aber auch in Richtung Nord- und Ostsee zu erwarten. Durch den Eurovision Song Contest in Wien komme es rund um die Ã¶sterreichische Hauptstadt zu einem hÃ¶heren Verkehrsaufkommen.
An vielen Orten werde der Verkehr zusÃ¤tzlich durch Baustellen gebremst. Allein in Deutschland gebe es derzeit rund tausend davon. In Ã–sterreich werde unter anderem an der Tauern- und an der Brennerautobahn gebaut.
Lifestyle
ADAC erwartet viele Staus zu langen Wochenende um Himmelfahrtstag
- AFP - 11. Mai 2026, 10:25 Uhr
Zum kommenden langen Wochenende um den Himmelfahrtstag erwartet der ADAC zahlreiche Staus auf den Autobahnen. Es sei mit starkem Reiseverkehr zu rechnen, teilte der Automobilklub in MÃ¼nchen mit.
Zum kommenden langen Wochenende um den Himmelfahrtstag am Donnerstag erwartet der ADAC zahlreiche Staus auf den Autobahnen. Es sei mit starkem Reiseverkehr zu rechnen, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Viele Reisende nutzten das verlÃ¤ngerte Wochenende fÃ¼r einen Kurzurlaub. Bereits ab Mittwochnachmittag sei mit Staus zu rechnen. 2025 sei dieser Tag der staureichste Tag des Jahres gewesen.
Weitere Meldungen
In Niedersachsen ist ein 29-JÃ¤hriger in einem ehemaligen Steinbruchgebiet etwa 35 Meter tief in den Tod gestÃ¼rzt. Der Mann sei aus bislang ungeklÃ¤rter Ursache abgestÃ¼rzt,Mehr
Nach dem Ausbruch des tÃ¶dlichen Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" sollen vier deutsche Passagier am Montag von Frankfurt am Main nach Berlin, Baden-WÃ¼rttemberg,Mehr
Eine nach dem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" ausgeflogene FranzÃ¶sin ist nach Angaben der Regierung in Paris positiv auf den Erreger getestetMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 33,6 Millionen Ãœbernachtungen in- und auslÃ¤ndischer GÃ¤ste verbucht. Wie dasMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - 8,1 Prozent der Unternehmen in Deutschland sehen den eigenen Fortbestand gefÃ¤hrdet. Das ergab die Konjunkturumfrage des MÃ¼nchnerMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Bayern kann sich im Deutschlandvergleich wirtschaftlich weiter behaupten. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der DeutschenMehr