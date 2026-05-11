ADAC erwartet viele Staus zu langen Wochenende um Himmelfahrtstag

Autobahn

Zum kommenden langen Wochenende um den Himmelfahrtstag erwartet der ADAC zahlreiche Staus auf den Autobahnen. Es sei mit starkem Reiseverkehr zu rechnen, teilte der Automobilklub in MÃ¼nchen mit.

Zum kommenden langen Wochenende um den Himmelfahrtstag am Donnerstag erwartet der ADAC zahlreiche Staus auf den Autobahnen. Es sei mit starkem Reiseverkehr zu rechnen, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Viele Reisende nutzten das verlÃ¤ngerte Wochenende fÃ¼r einen Kurzurlaub. Bereits ab Mittwochnachmittag sei mit Staus zu rechnen. 2025 sei dieser Tag der staureichste Tag des Jahres gewesen.



Auch am Feiertag selbst mÃ¼sse mit VerzÃ¶gerungen gerechnet werden. Regionale Ferientermine und schulfreie Tage sorgten fÃ¼r zusÃ¤tzlichen Verkehr. Christi Himmelfahrt ist auch in Ã–sterreich, der Schweiz und in Belgien ein Feiertag. Am Freitag und Samstag werde sich die Lage voraussichtlich entspannen. Mit RÃ¼ckreiseverkehr sei ab Sonntag zu rechnen.



Besonders betroffen seien die Strecken in Richtung SÃ¼den. Viel Verkehr sei in den Alpen, in Ã–sterreich und Italien, aber auch in Richtung Nord- und Ostsee zu erwarten. Durch den Eurovision Song Contest in Wien komme es rund um die Ã¶sterreichische Hauptstadt zu einem hÃ¶heren Verkehrsaufkommen.



An vielen Orten werde der Verkehr zusÃ¤tzlich durch Baustellen gebremst. Allein in Deutschland gebe es derzeit rund tausend davon. In Ã–sterreich werde unter anderem an der Tauern- und an der Brennerautobahn gebaut.