Finanzen

Dax startet leicht im Minus - Risikoaversion nimmt wieder zu

  • dts - 11. Mai 2026, 09:32 Uhr
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Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.310 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Infineon und die Commerzbank, am Ende Gea, die Hannover RÃ¼ck und MTU.

"Der Iran hat auf den jÃ¼ngsten Friedens-Vorschlag der USA reagiert. Und die Differenzen zwischen den beiden Staaten bleiben hoch. Ein dauerhafter Friede ist noch immer weit entfernt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die BÃ¶rsen hatten einen schnellen Frieden schon eingepreist." Jetzt werde der schnelle Friede wieder ausgepreist. Der Ã–lpreis ziehe wieder an, gleichzeitig stiegen die Zinsen wieder. "Die Euphorie schwindet. Die Risikoaversion nimmt wieder zu." Je lÃ¤nger diese HÃ¤ngepartie zwischen den Konfliktstaaten dauere, desto grÃ¶ÃŸer werde die Auswirkung auf die Weltwirtschaft.

Der Dax hatte an den letzten beiden Handelstagen jeweils mehr als ein Prozent verloren. Damit hat er sich der kritischen 200-Tage-Linie wieder angenÃ¤hert. "Ein erneutes Unterschreiten dieser wichtigen Trendlinie wÃ¼rden am Markt wohl viele Anleger und auch viele technisch orientierte Modelle als negatives Signal interpretieren", so Altmann.

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