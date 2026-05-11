Fahimi als DGB-Vorsitzende wiedergewÃ¤hlt

Yasmin Fahimi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Yasmin Fahimi ist als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wiedergewÃ¤hlt worden. Beim DGB-Bundeskongress in Berlin kam sie am Montag auf eine Zustimmung von rund 96 Prozent. Konkret stimmten 37 Delegierte fÃ¼r Fahimi, bei 15 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Gegenkandidaten gab es nicht.



Die DGB-Chefin hatte zum Auftakt des viertÃ¤gigen Bundeskongresses vor Angriffen auf den Sozialstaat sowie auf Arbeitsrechte gewarnt. Sie kritisierte, dass versucht werde, den Acht-Stunden-Tag infrage zu stellen sowie soziale Sicherungssysteme "auszuhÃ¶hlen". Sie kÃ¼ndigte an, dass der DGB in der aktuellen Reformdebatte "klare rote Linien" ziehen werde.



Fahimi war frÃ¼her GeneralsekretÃ¤rin der SPD. Seit Mai 2022 ist sie Vorsitzende des DGB - damals wurde sie mit einem Ergebnis von rund 93 Prozent gewÃ¤hlt. Beim Bundeskongress stehen nach den Vorstandswahlen noch einige wichtige politische Reden an. So wird Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Montagabend zu den Delegierten sprechen. Am Dienstagvormittag steht eine Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an, am Dienstagnachmittag folgt noch Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD).

