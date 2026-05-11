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Sachsen-Anhalts Innenministerin will stÃ¤rker auf KI setzen

  • dts - 11. Mai 2026, 10:21 Uhr
Bild vergrößern: Sachsen-Anhalts Innenministerin will stÃ¤rker auf KI setzen
Tamara Zieschang (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Um frÃ¼hzeitig Hinweise auf Straftaten zu erhalten, soll Sachsen-Anhalts Polizei das Verhalten von Menschen in der Ã–ffentlichkeit kÃ¼nftig mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) auswerten. DafÃ¼r hat sich Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) ausgesprochen: "An KriminalitÃ¤tsschwerpunkten kÃ¶nnen solche KI-Technologien einen wertvollen Beitrag zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung leisten", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung".

Gemeint sind Programme, die in den Bewegtbildern von Ãœberwachungskameras verdÃ¤chtige Verhaltensmuster erkennen kÃ¶nnen. Kameras gibt es im Ã¶ffentlichen Raum etwa an BahnhÃ¶fen. Das aktuelle Polizeigesetz von Sachsen-Anhalt erlaubt die Auswertung biometrischer Daten nicht. Zieschang sieht daher Handlungsbedarf; "Die Erwartung der Gesellschaft an die Polizei ist hoch, moderne Technologien zu nutzen und dadurch die Ã¶ffentliche Sicherheit zu verbessern", sagte die Ministerin. Dazu zÃ¤hle auch der Einsatz von KI.

Voraussetzung dafÃ¼r seien gesetzliche ErmÃ¤chtigungen, hohe datenschutzrechtliche Standards sowie technische und organisatorische Konzepte. "Ich bin offen dafÃ¼r, die rechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r den Einsatz von KI bei uns im Land zu schaffen", sagte die CDU-Politikerin. "SchlieÃŸlich kann es nicht sein, dass StraftÃ¤ter mehr MÃ¶glichkeiten haben als die Polizei."

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