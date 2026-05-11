Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Um frÃ¼hzeitig Hinweise auf Straftaten zu erhalten, soll Sachsen-Anhalts Polizei das Verhalten von Menschen in der Ã–ffentlichkeit kÃ¼nftig mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) auswerten. DafÃ¼r hat sich Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) ausgesprochen: "An KriminalitÃ¤tsschwerpunkten kÃ¶nnen solche KI-Technologien einen wertvollen Beitrag zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung leisten", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung".
Gemeint sind Programme, die in den Bewegtbildern von Ãœberwachungskameras verdÃ¤chtige Verhaltensmuster erkennen kÃ¶nnen. Kameras gibt es im Ã¶ffentlichen Raum etwa an BahnhÃ¶fen. Das aktuelle Polizeigesetz von Sachsen-Anhalt erlaubt die Auswertung biometrischer Daten nicht. Zieschang sieht daher Handlungsbedarf; "Die Erwartung der Gesellschaft an die Polizei ist hoch, moderne Technologien zu nutzen und dadurch die Ã¶ffentliche Sicherheit zu verbessern", sagte die Ministerin. Dazu zÃ¤hle auch der Einsatz von KI.
Voraussetzung dafÃ¼r seien gesetzliche ErmÃ¤chtigungen, hohe datenschutzrechtliche Standards sowie technische und organisatorische Konzepte. "Ich bin offen dafÃ¼r, die rechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r den Einsatz von KI bei uns im Land zu schaffen", sagte die CDU-Politikerin. "SchlieÃŸlich kann es nicht sein, dass StraftÃ¤ter mehr MÃ¶glichkeiten haben als die Polizei."
Brennpunkte
Sachsen-Anhalts Innenministerin will stÃ¤rker auf KI setzen
- dts - 11. Mai 2026, 10:21 Uhr
.
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Um frÃ¼hzeitig Hinweise auf Straftaten zu erhalten, soll Sachsen-Anhalts Polizei das Verhalten von Menschen in der Ã–ffentlichkeit kÃ¼nftig mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) auswerten. DafÃ¼r hat sich Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) ausgesprochen: "An KriminalitÃ¤tsschwerpunkten kÃ¶nnen solche KI-Technologien einen wertvollen Beitrag zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung leisten", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung".
Weitere Meldungen
Die gesetzliche Krankenkasse muss nicht fÃ¼r die Abnehmspritze zahlen, wenn diese wegen einer HormonstÃ¶rung verordnet wird. Die gesetzlichen Regelungen sind abschlieÃŸend, wieMehr
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will bei FÃ¤llen hÃ¤uslicher Gewalt das Umgangs- und Sorgerecht einschrÃ¤nken. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe und die SenderMehr
In Venezuela ist laut einer Menschenrechtsorganisation ein weiterer politischer Gefangener in Haft gestorben. Der ehemalige Stadtrat JosÃ© Manuel GarcÃa Sabino sei am Sonntag inMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 33,6 Millionen Ãœbernachtungen in- und auslÃ¤ndischer GÃ¤ste verbucht. Wie dasMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - 8,1 Prozent der Unternehmen in Deutschland sehen den eigenen Fortbestand gefÃ¤hrdet. Das ergab die Konjunkturumfrage des MÃ¼nchnerMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Bayern kann sich im Deutschlandvergleich wirtschaftlich weiter behaupten. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der DeutschenMehr