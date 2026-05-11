Deutsche in Europa: Schweiz als Wohnsitz am beliebtesten - Spanien holt auf

Dorf in Schweizer Alpen

Die Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohnort von Deutschen in Europa. Anfang 2025 lebten rund 329.900 deutsche StaatsbÃ¼rgerinnen und -bÃ¼rger in dem Alpenland, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Es folgen Ã–sterreich und Spanien.

Die Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohnort von Deutschen im europÃ¤ischen Ausland. Anfang 2025 lebten rund 329.900 deutsche StaatsbÃ¼rgerinnen und -bÃ¼rger in dem Alpenland, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Die Deutschen sind damit nach den Italienern die zweitgrÃ¶ÃŸte Gruppe auslÃ¤ndischer StaatsangehÃ¶riger in der Schweiz.



Und die Zahl steigt weiter. Anfang 2025 hatten im Vergleich zum Vorjahr 6300 mehr Deutsche ihren Wohnsitz in der Schweiz, das war ein Zuwachs um 1,9 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der Deutschen in dem Alpenstaat um 10,7Â Prozent beziehungsweise rund 32.000.



Auf Platz zwei im LÃ¤nderranking folgt Ã–sterreich. Dort lebten Anfang vergangenen Jahres rund 239.500 Deutsche, die damit die grÃ¶ÃŸte AuslÃ¤ndergruppe in der Alpenrepublik waren. Ihre Zahl wÃ¤chst sogar schneller als in der Schweiz - gegenÃ¼ber 2024 um rund 6700 oder 2,9Â Prozent. Binnen zehn Jahren erhÃ¶hte sich die Zahl der Deutschen in Ã–sterreich um 40,5Â Prozent beziehungsweise 69.000.



Aber auch Spanien bleibt ein beliebtes Ziel. Anfang 2025 hatten dort rund 131.800 Deutsche ihren Wohnsitz. Nach einem RÃ¼ckgang Ã¼ber viele Jahre steigen die Zahlen seit 2022 wieder - im vergangenen Jahr um 3800 beziehungsweise drei Prozent. Allerdings lebten 2025 immer noch rund 3000 weniger Deutsche dort als zehn Jahre zuvor.



Die Daten stammen von der EU-StatistikbehÃ¶rde Eurostat sowie fÃ¼r die Schweiz vom nationalen Bundesamt fÃ¼r Statistik. Deutsche, die zugleich die StaatsangehÃ¶rigkeit des Ziellandes haben, werden nicht als im Ausland wohnende Deutsche mitgezÃ¤hlt.



Ob Studium, Arbeit oder das Wetter: Zu den GrÃ¼nden, im europÃ¤ischen Ausland zu leben, liegen laut StatistikbehÃ¶rde keine Daten vor. Die Altersstruktur zeigt aber, dass beispielsweise in Ã–sterreich mehr jÃ¼ngere Deutsche, in Spanien hingegen eher Ã„ltere leben. So war der Anteil der Ã¼ber 65-jÃ¤hrigen Deutschen in Spanien mit knapp 27 Prozent doppelt so hoch wie in Ã–sterreich.