Yasmin Fahimi als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes wiedergewÃ¤hlt

DGB-Chefin Fahimi

Yasmin Fahimi bleibt Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 58-JÃ¤hrige wurde am Montag beim Bundeskongress des DGB in Berlin mit 96,1 Prozent der Stimmen der Delegierten wiedergewÃ¤hlt.

Yasmin Fahimi bleibt Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 58-JÃ¤hrige wurde am Montag beim Bundeskongress des DGB in Berlin mit 96,1 Prozent der Stimmen der Delegierten wiedergewÃ¤hlt, wie der Gewerkschaftsdachverband mitteilte. Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und -StaatssekretÃ¤rin ist seit 2022 DGB-Chefin.



Der DGB-Bundeskongress war am Sonntag gestartet und ist fÃ¼r vier Tage angesetzt. Am Montagabend sollte SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil auftreten, fÃ¼r Dienstag sind Reden von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) geplant.