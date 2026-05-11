Yasmin Fahimi bleibt Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 58-JÃ¤hrige wurde am Montag beim Bundeskongress des DGB in Berlin mit 96,1 Prozent der Stimmen der Delegierten wiedergewÃ¤hlt, wie der Gewerkschaftsdachverband mitteilte. Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und -StaatssekretÃ¤rin ist seit 2022 DGB-Chefin.
Der DGB-Bundeskongress war am Sonntag gestartet und ist fÃ¼r vier Tage angesetzt. Am Montagabend sollte SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil auftreten, fÃ¼r Dienstag sind Reden von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) geplant.
Wirtschaft
Yasmin Fahimi als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes wiedergewÃ¤hlt
- AFP - 11. Mai 2026, 10:06 Uhr
Yasmin Fahimi bleibt Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 58-JÃ¤hrige wurde am Montag beim Bundeskongress des DGB in Berlin mit 96,1 Prozent der Stimmen der Delegierten wiedergewÃ¤hlt.
Yasmin Fahimi bleibt Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 58-JÃ¤hrige wurde am Montag beim Bundeskongress des DGB in Berlin mit 96,1 Prozent der Stimmen der Delegierten wiedergewÃ¤hlt, wie der Gewerkschaftsdachverband mitteilte. Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und -StaatssekretÃ¤rin ist seit 2022 DGB-Chefin.
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