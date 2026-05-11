Fast zwÃ¶lf Prozent der Menschen in Deutschland haben zu wenig Wohnraum

WohnhÃ¤user in Dortmund

In Deutschland haben viele Menschen zu wenig Wohnraum. Im Jahr 2025 lebten insgesamt 11,7 Prozent der BevÃ¶lkerung in Ã¼berbelegten Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

In Deutschland haben viele Menschen zu wenig Wohnraum. Im Jahr 2025 lebten insgesamt 11,7 Prozent der BevÃ¶lkerung in Ã¼berbelegten Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Ihr Anteil stieg demnach seit Jahren kontinuierlich an. So hatten 2020 noch 10,2 Prozent in Wohnungen gelebt, die fÃ¼r die Zahl ihrer Bewohner zu wenig Zimmer hatten.



Besonders stark betroffen sind den Angaben zufolge auslÃ¤ndische Erwachsene. Von ihnen lebten 30,8 Prozent in Ã¼berbelegten Wohnungen. Auch armutsgefÃ¤hrdete Menschen leben mit 27,4 Prozent Ã¼berdurchschnittlich hÃ¤ufig in Ã¼berbelegten Wohnungen. Bei den deutschen Erwachsenen betrug der Anteil hingegen nur 6,7 Prozent.



Ãœberdurchschnittlich betroffen sind zudem Haushalte mit Kindern mit 17,6 Prozent, wÃ¤hrend Haushalte ohne Kinder mit 7,2 Prozent deutlich darunter liegen. Besonders hoch ist die Belastung bei Familien mit drei oder mehr Kindern mit 32,1 Prozent sowie bei Alleinerziehenden mit 29,6 Prozent. Unter MinderjÃ¤hrigen lebten etwa 19 Prozent in beengten WohnverhÃ¤ltnissen.



Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen Stadt und Land. In grÃ¶ÃŸeren StÃ¤dten lebten 16,9 Prozent der Menschen in Ã¼berbelegten Wohnungen - etwa dreimal so viele wie in lÃ¤ndlichen Regionen mit 5,5 Prozent.



Grundlage der Daten sind Endergebnisse der EU-Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen. Als Ã¼berbelegt gilt eine Wohnung laut EU-Definition unter anderem, wenn fÃ¼r bestimmte Haushaltskonstellationen zu wenige Zimmer zur VerfÃ¼gung stehen, etwa kein eigener Raum pro Erwachsener oder pro Paar im Haushalt.