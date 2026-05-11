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Kasse muss Abnehmspritze bei HormonstÃ¶rung nicht zahlen

  • AFP - 11. Mai 2026, 09:49 Uhr
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Mounjaro-Pen
Bild: AFP

Die gesetzliche Krankenkasse muss nicht fÃ¼r die Abnehmspritze zahlen, wenn diese wegen einer HormonstÃ¶rung verordnet wird. Die gesetzlichen Regelungen sind abschlieÃŸend, wie das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschied.

Die gesetzliche Krankenkasse muss nicht fÃ¼r die Abnehmspritze zahlen, wenn diese wegen einer HormonstÃ¶rung verordnet wird. Die gesetzlichen Regelungen sind abschlieÃŸend, wie das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle am Montag erklÃ¤rte. Es ging um das Medikament Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid. Die Kassen kÃ¶nnen die Behandlungskosten aktuell nur bei Diabetes Ã¼bernehmen.

In dem Eilverfahren aus Celle klagte eine 24 Jahre alte Frau, die eine HormonstÃ¶rung hat und stark Ã¼bergewichtig ist. Ihre GynÃ¤kologin sprach sich fÃ¼r Mounjaro zur Gewichts- und Symptomkontrolle aus, weil vorherige Medikamente keinen Erfolg hatten. Die Krankenkasse wollte aber nicht zahlen.

Das Gericht gab der Kasse in seinem Beschluss nun Recht. Die Abnehmspritze bleibe ein Lifestylemedikament. Es gebe keinen Raum fÃ¼r eine andere Betrachtung oder eine EinzelfallprÃ¼fung.

Auch handle es sich nicht um einen lebensbedrohlichen Notfall. Die Krankenkassen mÃ¼ssten nicht alles bezahlen, was fÃ¼r die Gesundheit verfÃ¼gbar sei.

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