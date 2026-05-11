Familiensoziologin kritisiert SparmaÃŸnahmen der Regierung

Vater, Mutter, Kind (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Familienexpertin Michaela Kreyenfeld beklagt, dass soziale Themen aufgrund des Sparkurses der Bundesregierung in den Hintergrund geraten. Auch bestehende MaÃŸnahmen wÃ¼rden "verstÃ¤rkt auf den PrÃ¼fstand gestellt", sagte die Professorin fÃ¼r Soziologie an der Hertie School of Governance der Mediengruppe Bayern.



"Ein aktuelles Beispiel ist die beitragsfreie Mitversicherung nicht erwerbstÃ¤tiger Ehepartner", so Kreyenfeld. Auch das Ehegattensplitting rÃ¼cke verstÃ¤rkt in den Blick. "Beide Regelungen weisen eine Ã¤hnliche Problemlage auf: Sie fÃ¶rdern vor allem spezifische Familienmodelle - insbesondere Ehepaare mit einer stark arbeitsteiligen Aufteilung. Andere Familienformen profitieren hingegen deutlich weniger." So mÃ¼ssten etwa MÃ¼tter mit kleinen Kindern, die nach einer Trennung oder Scheidung allein fÃ¼r die Betreuung verantwortlich sind, ihre Krankenversicherung selbst finanzieren und hÃ¤tten auch keinen Vorteil durch das Ehegattensplitting.



Es stelle sich "die Frage nach der Gerechtigkeit dieser Regelungen", etwa "ob von familienpolitischen MaÃŸnahmen auch Gruppen profitieren, die auf diese Form der UnterstÃ¼tzung weniger angewiesen sind - etwa verheiratete Paare mit bereits erwachsenen Kindern", sagte Kreyenfeld. Die Expertin weist darauf hin, dass bestehende Regelungen einen gewissen Bestandsschutz genieÃŸen wÃ¼rden und Ã„nderungen fÃ¼r die Betroffenen oft mit Einschnitten verbunden seien. Deshalb mÃ¼ssten "die Verteilungseffekte solcher MaÃŸnahmen im Blick behalten" werden.

