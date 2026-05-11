Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Nato-GeneralsekretÃ¤r Anders Fogh Rasmussen hat eine stÃ¤rkere militÃ¤rische EigenstÃ¤ndigkeit Europas gefordert. "Wir mÃ¼ssen auf unseren eigenen FÃ¼ÃŸen stehen", sagte Rasmussen dem Magazin "Politico".
Die Nato bleibe zentral fÃ¼r die Sicherheit. "Die Nato bleibt der Grundpfeiler der europÃ¤ischen Sicherheit", sagte er. Zugleich mÃ¼sse sich das BÃ¼ndnis verÃ¤ndern. "Wir brauchen eine europÃ¤ische Nato", sagte Rasmussen.
Kurzfristig bleibe Europa abhÃ¤ngig von den USA. "Kurzfristig werden wir immer noch abhÃ¤ngig sein von den Vereinigten Staaten", sagte er. Langfristig mÃ¼sse Europa jedoch selbst handlungsfÃ¤hig werden. Ziel sei es, Waffen und Munition produzieren zu kÃ¶nnen, die in Europa genutzt werden kÃ¶nnen, ohne abhÃ¤ngig von den USA zu sein, sagte Rasmussen. Die Reduzierung der US-PrÃ¤senz in Europa bewertet er als Chance. "Wir sollten es als Chance nehmen", sagte er.
Brennpunkte
Rasmussen fordert europÃ¤ische Nato
- dts - 11. Mai 2026, 05:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Nato-GeneralsekretÃ¤r Anders Fogh Rasmussen hat eine stÃ¤rkere militÃ¤rische EigenstÃ¤ndigkeit Europas gefordert. "Wir mÃ¼ssen auf unseren eigenen FÃ¼ÃŸen stehen", sagte Rasmussen dem Magazin "Politico".
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