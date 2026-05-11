In Marokko ist die Leiche eines bei einer internationalen MilitÃ¤rÃ¼bung verschwundenen US-Soldaten gefunden worden. Der Tote sei am Samstag aus dem Meer geborgen worden, teilte die marokkanische Armee am Sonntag mit. Bei dem MilitÃ¤rmanÃ¶ver "African Lion 2026" ("Afrikanischer LÃ¶we 2026") im SÃ¼den des Landes waren Anfang Mai zwei US-Soldaten als vermisst gemeldet worden. Sie waren den Angaben zufolge in der NÃ¤he einer SteilkÃ¼ste am Atlantik verschwunden.Â
Daraufhin wurde eine massive Suchaktion gestartet. Die US-Armee, marokkanische StreitkrÃ¤fte und verbÃ¼ndete Truppen suchten im Ãœbungsgebiet Cap Draa zu Land, zu Wasser und in der Luft nach den beiden Vermissten. Zehn Flugzeuge, Taucher sowie ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug waren an der Suche beteiligt.
Die Leiche des US-Soldaten wurde in ein MilitÃ¤rkrankenhaus gebracht, wie die marokkanische Armee mitteilte. Von dort soll sie in die Heimat des Toten Ã¼berfÃ¼hrt werden. Die Suche nach dem zweiten Soldaten dauerte demnach weiter an.Â
Ein US-MilitÃ¤rsprecher teilte der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend mit, dass die Soldaten mÃ¶glicherweise ins Meer gestÃ¼rzt seien. Es handele sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall - einen terroristischen Hintergrund schloss er aus.Â
Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, dass die Vermissten vermutlich wandern gingen, nachdem die Ãœbungen beendet waren.Â
Das MilitÃ¤rmanÃ¶ver "African Lion 2026" hatte Ende April in der sÃ¼dmarokkanischen Stadt Agadir begonnen. An der Ãœbung nahmen fast 5000 MilitÃ¤rangehÃ¶rige aus mehr als 40 LÃ¤ndern teil.
Brennpunkte
Leiche eines nach MilitÃ¤rÃ¼bung in Marokko vermissten US-Soldaten im Meer gefunden
- AFP - 11. Mai 2026, 04:36 Uhr
In Marokko ist die Leiche eines bei einer internationalen MilitÃ¤rÃ¼bung verschwundenen US-Soldaten gefunden worden. Der Tote sei am Samstag aus dem Meer geborgen worden, teilte die marokkanische Armee am Sonntag mit.
In Marokko ist die Leiche eines bei einer internationalen MilitÃ¤rÃ¼bung verschwundenen US-Soldaten gefunden worden. Der Tote sei am Samstag aus dem Meer geborgen worden, teilte die marokkanische Armee am Sonntag mit. Bei dem MilitÃ¤rmanÃ¶ver "African Lion 2026" ("Afrikanischer LÃ¶we 2026") im SÃ¼den des Landes waren Anfang Mai zwei US-Soldaten als vermisst gemeldet worden. Sie waren den Angaben zufolge in der NÃ¤he einer SteilkÃ¼ste am Atlantik verschwunden.Â
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