Wirtschaftsministerin Reiche besucht Problem-Raffinerie PCK in Schwedt

Katherina Reiche

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht am Montag (10.45 Uhr) gemeinsam mit Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke die PCK Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht am Montag (10.45 Uhr) gemeinsam mit Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) die PCK Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze. Nach einer Rundfahrt Ã¼ber das RaffineriegelÃ¤nde soll ein FÃ¶rdermittelbescheid fÃ¼r ein Projekt zur Herstellung synthetischer Flugkraftstoffe Ã¼bergeben werden. Gegen Mittag ist ein Pressestatement geplant.



Die PCK stand wiederholt im Fokus, weil sie von einer deutschen Tochterfirma des russischen Rosneft-Konzerns kontrolliert wird und ihre Belieferung mit RohÃ¶l deshalb immer wieder in Frage stand. Zuletzt stoppte Russland die Belieferung der Raffinerie mit Pipeline-Ã–l aus Kasachstan. Zudem klagte Rosneft erneut gegen die Treuhandanordnung der Bundesregierung fÃ¼r seine Tochterfirma. Die PCK versorgt weite Teile Nordostdeutschlands mit Kraftstoffen.