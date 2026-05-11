Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht am Montag (10.45 Uhr) gemeinsam mit Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) die PCK Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze. Nach einer Rundfahrt Ã¼ber das RaffineriegelÃ¤nde soll ein FÃ¶rdermittelbescheid fÃ¼r ein Projekt zur Herstellung synthetischer Flugkraftstoffe Ã¼bergeben werden. Gegen Mittag ist ein Pressestatement geplant.
Die PCK stand wiederholt im Fokus, weil sie von einer deutschen Tochterfirma des russischen Rosneft-Konzerns kontrolliert wird und ihre Belieferung mit RohÃ¶l deshalb immer wieder in Frage stand. Zuletzt stoppte Russland die Belieferung der Raffinerie mit Pipeline-Ã–l aus Kasachstan. Zudem klagte Rosneft erneut gegen die Treuhandanordnung der Bundesregierung fÃ¼r seine Tochterfirma. Die PCK versorgt weite Teile Nordostdeutschlands mit Kraftstoffen.
Politik
Wirtschaftsministerin Reiche besucht Problem-Raffinerie PCK in Schwedt
- AFP - 11. Mai 2026, 04:02 Uhr
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht am Montag (10.45 Uhr) gemeinsam mit Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke die PCK Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht am Montag (10.45 Uhr) gemeinsam mit Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) die PCK Raffinerie in Schwedt an der polnischen Grenze. Nach einer Rundfahrt Ã¼ber das RaffineriegelÃ¤nde soll ein FÃ¶rdermittelbescheid fÃ¼r ein Projekt zur Herstellung synthetischer Flugkraftstoffe Ã¼bergeben werden. Gegen Mittag ist ein Pressestatement geplant.
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