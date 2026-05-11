Die EU-AuÃŸenminister beraten am Montag in BrÃ¼ssel mit ihrem syrischen Kollegen Assaad al-Schaibani Ã¼ber MÃ¶glichkeiten, den Wiederaufbau in dem Land zu unterstÃ¼tzen. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas hat dafÃ¼r am Nachmittag zu einem "hochrangigen politischen Dialog" zwischen der EU und Syrien eingeladen. Dabei soll es unter anderem darum gehen, ob das Kooperationsabkommen der Union mit Syrien wieder vollstÃ¤ndig in Kraft gesetzt wird.
Zudem diskutieren die AuÃŸenminister Ã¼ber die militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung der Ukraine sowie eine engere Zusammenarbeit mit der ukrainischen RÃ¼stungsindustrie. Am Nachmittag steht ein Treffen der internationalen Koalition zur RÃ¼ckkehr ukrainischer Kinder an. Die AuÃŸenminister wollen auch Sanktionen gegen radikale israelische Siedler diskutieren. EU-KommissionsprÃ¤sidentin BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) wird nicht an dem Treffen teilnehmen, er wird von Staatsminister Gunther Krichbaum vertreten.
Politik
EU-AuÃŸenminister beraten Ã¼ber UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Syrien und Ukraine
- AFP - 11. Mai 2026, 04:02 Uhr
Die EU-AuÃŸenminister beraten in BrÃ¼ssel mit ihrem syrischen Kollegen Asaad al-Schaibani Ã¼ber MÃ¶glichkeiten, den Wiederaufbau in dem Land zu unterstÃ¼tzen.
Die EU-AuÃŸenminister beraten am Montag in BrÃ¼ssel mit ihrem syrischen Kollegen Assaad al-Schaibani Ã¼ber MÃ¶glichkeiten, den Wiederaufbau in dem Land zu unterstÃ¼tzen. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas hat dafÃ¼r am Nachmittag zu einem "hochrangigen politischen Dialog" zwischen der EU und Syrien eingeladen. Dabei soll es unter anderem darum gehen, ob das Kooperationsabkommen der Union mit Syrien wieder vollstÃ¤ndig in Kraft gesetzt wird.
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