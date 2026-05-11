Rund zwei Monate nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg unterzeichnen GrÃ¼ne und CDU am Montag (12.00 Uhr) in Stuttgart den Koalitionsvertrag. Zuvor hatten die LandesverbÃ¤nde beider Parteien am Samstag auf Landesparteitagen das gemeinsam ausgehandelte Papier gebilligt und damit grÃ¼nes Licht fÃ¼r die kÃ¼nftige grÃ¼n-schwarze Landesregierung gegeben.
Der neue Landtag kommt am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am Mittwoch soll dann GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir zum neuen MinisterprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt werden. Er tritt damit die Nachfolge von Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) an, der aus AltersgrÃ¼nden abtrat. Mit dem frÃ¼heren Bundeslandwirtschaftsminister Ã–zdemir an der Spitze gewannen die GrÃ¼nen die Landtagswahl vom 8. MÃ¤rz knapp vor der CDU. GrÃ¼ne und CDU kommen auf jeweils 56 Sitze. Im neuen Landtag sind auÃŸerdem die AfD und die SPD vertreten.
Politik
Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼ne und CDU unterzeichnen Koalitionsvertrag
- AFP - 11. Mai 2026, 04:01 Uhr
Rund zwei Monate nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg unterzeichnen GrÃ¼ne und CDU am Montag in Stuttgart ihren Koalitionsvertrag. Zuvor hatten die LandesverbÃ¤nde auf Parteitagen das gemeinsam ausgehandelte Papier gebilligt.
Rund zwei Monate nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg unterzeichnen GrÃ¼ne und CDU am Montag (12.00 Uhr) in Stuttgart den Koalitionsvertrag. Zuvor hatten die LandesverbÃ¤nde beider Parteien am Samstag auf Landesparteitagen das gemeinsam ausgehandelte Papier gebilligt und damit grÃ¼nes Licht fÃ¼r die kÃ¼nftige grÃ¼n-schwarze Landesregierung gegeben.
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