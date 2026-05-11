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Iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi fÃ¼r Ã¤rztliche Behandlung gegen Kaution freigelassen

  • AFP - 11. Mai 2026, 00:32 Uhr
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Archivbild von Narges Mohammadi
Bild: AFP

Iranische BehÃ¶rden haben die inhaftierte FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes gegen Kaution freigelassen.

Iranische BehÃ¶rden haben die inhaftierte FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes gegen Kaution freigelassen. Mohammadi sei am Sonntag zur medizinischen Behandlung nach Teheran gebracht worden, teilte ihre Stiftung am Sonntag mit. Nach einem zehntÃ¤gigen Krankenhausaufenthalt in Sandschan im Norden des Iran, wo sie ihre Haftstrafe verbÃ¼ÃŸt, sei Mohammadi "gegen eine hohe Kaution eine Aussetzung der Strafe gewÃ¤hrt" worden.

Die NobelpreistrÃ¤gerin sei mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus in Teheran gebracht worden, wo sie "von ihrem eigenen Ã„rzteteam" behandelt werde, hieÃŸ es weiter. Die HÃ¶he der Kaution wurde in der ErklÃ¤rung nicht genannt.Â 

UnterstÃ¼tzer der 54-jÃ¤hrigen Menschenrechtsaktivistin hatten zuvor gewarnt, Mohammadi kÃ¶nne in Haft sterben. Sie gehen davon aus, dass Mohammadi in den vergangenen Wochen zwei Herzinfarkte erlitten hat. Am Donnerstag hatte das US-AuÃŸenministerium Teheran aufgefordert, Mohammadi "jetzt freizulassen und ihr die Behandlung zukommen zu lassen, die sie braucht".

Mohammadis in Paris lebender Ehemann Taghi Rahmani erklÃ¤rte, sie schwebe in Lebensgefahr. "Zwar befindet sie sich derzeit nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus, doch eine vorÃ¼bergehende Verlegung reicht nicht aus." Mohammadi dÃ¼rfe nie wieder in die Situation zurÃ¼ckkehren, "die ihre Gesundheit ruiniert haben", forderte er mit Blick auf das GefÃ¤ngnis.

Mohammadi war in den vergangenen 25 Jahren wegen ihres Einsatzes gegen den Kopftuchzwang und die Todesstrafe im Iran wiederholt vor Gericht gestellt und inhaftiert worden. 2023 wurde sie fÃ¼r ihren Einsatz fÃ¼r die Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Im Dezember 2024 wurde Mohammadi aus gesundheitlichen GrÃ¼nden vorÃ¼bergehend aus ihrer Haft im Teheraner Evin-GefÃ¤ngnis entlassen. Im Dezember 2025 wurde sie in der ostiranischen Stadt Maschhad erneut festgenommen, weil sie bei einer Beerdigung Irans geistliche FÃ¼hrung kritisiert hatte. Im Februar teilte Mohammadis Stiftung mit, ihr Gesundheitszustand sei "Ã¤uÃŸerst besorgniserregend".Â 

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