Zwickau (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) schlÃ¤gt vor, chinesische Elektroautohersteller in die Produktion des Volkswagen-Werks Zwickau einzubinden. Ziel sei es, den Standort zu sichern und ArbeitsplÃ¤tze zu erhalten, berichtet die "Bild" (Montagsausgabe). "Es ist besser, industrielle Kompetenz bei VW in Sachsen weiterzuentwickeln und die Produktion abzusichern, als auf verlorenem Posten zu kÃ¤mpfen und WertschÃ¶pfung zu verlieren. Wir mÃ¼ssen mit der Zeit gehen. Deswegen: China ist eine Chance fÃ¼r Zwickau", sagte Panter der Zeitung.
Konkret brachte der Minister ein Joint Venture zwischen Volkswagen und einem chinesischen Hersteller ins GesprÃ¤ch. Diese kÃ¶nnten eine oder mehrere derzeit nicht ausgelastete Produktionslinien nutzen und Fahrzeuge in Sachsen fertigen. Voraussetzung seien klare europÃ¤ische Regeln und Standards. "Unser MaÃŸstab ist nicht Ideologie, sondern industrielle ZukunftsfÃ¤higkeit und sichere ArbeitsplÃ¤tze bei VW in Sachsen", so Panter.
Das Werk Zwickau war 2019 zur reinen Elektroauto-Fabrik umgebaut worden. Die Nachfrage nach den dort produzierten ID-Modellen blieb zuletzt jedoch hinter den Erwartungen zurÃ¼ck. In den vergangenen Jahren wurden Schichten gestrichen und die Produktion gedrosselt. Zuletzt hatte Volkswagen zudem die ursprÃ¼nglich geplante Eingliederung des Standorts in die Volkswagen AG zum 1. Januar 2027 vorerst ausgesetzt. In der Region wÃ¤chst daher die Sorge um die Zukunft des Werks. Rund 10.000 BeschÃ¤ftigte arbeiten direkt in Zwickau, weitere etwa 30.000 ArbeitsplÃ¤tze hÃ¤ngen indirekt an dem Standort.
Panter wies zugleich auf die wachsende Bedeutung chinesischer Hersteller in der ElektromobilitÃ¤t hin. "China ist heute in vielen Bereichen der ElektromobilitÃ¤t technologisch und industriell lÃ¤ngst kein Entwicklungsland mehr, sondern Innovationstreiber und Vorreiter", sagte er.
Wirtschaft
Sachsen will chinesische Autobauer fÃ¼r VW-Werk Zwickau
- dts - 11. Mai 2026
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Zwickau (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) schlÃ¤gt vor, chinesische Elektroautohersteller in die Produktion des Volkswagen-Werks Zwickau einzubinden. Ziel sei es, den Standort zu sichern und ArbeitsplÃ¤tze zu erhalten, berichtet die "Bild" (Montagsausgabe). "Es ist besser, industrielle Kompetenz bei VW in Sachsen weiterzuentwickeln und die Produktion abzusichern, als auf verlorenem Posten zu kÃ¤mpfen und WertschÃ¶pfung zu verlieren. Wir mÃ¼ssen mit der Zeit gehen. Deswegen: China ist eine Chance fÃ¼r Zwickau", sagte Panter der Zeitung.
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