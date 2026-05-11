Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der arbeitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Pascal Meiser, kritisiert den mangelnden Krankenversicherungsschutz fÃ¼r auslÃ¤ndische SaisonkrÃ¤fte in der deutschen Landwirtschaft.
Jeden Sommer seien regelmÃ¤ÃŸig gut 50.000 kurzfristig BeschÃ¤ftigte mit auslÃ¤ndischer StaatsbÃ¼rgerschaft auf deutschen HÃ¶fen und Feldern tÃ¤tig, sagte Meiser dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Rund 40.000 davon seien nicht gesetzlich, sondern privat abgesichert. In der Regel geschehe das Ã¼ber eine private Gruppenversicherung. Dort sei der Schutz allerdings deutlich schwÃ¤cher.
Meiser bezog sich auf Antworten der Bundesregierung und der Knappschaft-Bahn-See. "Es ist beschÃ¤mend, dass in der deutschen Landwirtschaft weiter jedes Jahr zehntausende Menschen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz schuften mÃ¼ssen", sagte der Abgeordnete dem RND. Sie blieben im Krankheitsfall entweder medizinisch unterversorgt oder auf hohen Kosten sitzen, kritisierte er.
"Es braucht endlich den vollen gesetzlichen Krankenversicherungsschutz fÃ¼r alle, die in Deutschland arbeiten", forderte Meiser. "Deutscher Spargel, deutsches Obst und deutscher Wein dÃ¼rfen nicht lÃ¤nger auf einem Arbeitsmarkt zweiter Klasse basieren", fÃ¼gte er hinzu. Dabei sei gerade die Arbeit drauÃŸen auf den Feldern und oft auch bei extremer Hitze besonders gesundheitsgefÃ¤hrdend. Statt dagegen vorzugehen, hÃ¤tten CDU/CSU und SPD das Problem sogar noch vergrÃ¶ÃŸert, indem sie den Zeitraum, in dem Saisonarbeiter nicht voll sozial abgesichert sind, sogar noch deutlich verlÃ¤ngert hÃ¤tten. "Das ist verantwortungslos und zeigt einmal mehr, dass es in der Bundesregierung vÃ¶llig an einer sozialdemokratischen Handschrift fehlt, die wirklich fÃ¼r mehr Schutz und Respekt fÃ¼r alle hart arbeitenden Menschen in diesem Land sorgt."
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Linke: Krankenschutz tausender Erntehelfer weiter unzureichend
- dts - 11. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der arbeitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Pascal Meiser, kritisiert den mangelnden Krankenversicherungsschutz fÃ¼r auslÃ¤ndische SaisonkrÃ¤fte in der deutschen Landwirtschaft.
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