Umfrage: Mehrheit fÃ¼r deutsche Beteiligung an Hormus-Mission

Deutsche Kriegsschiffe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine knappe Mehrheit der Deutschen ist offenbar fÃ¼r eine Beteiligung der Bundeswehr an einer MilitÃ¤rmission in der StraÃŸe von Hormus. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" und RTL hervor. Demnach sind 51 Prozent der Befragten dafÃ¼r, 44 Prozent dagegen. FÃ¼nf Prozent antworteten mit "weiÃŸ nicht".



Die Bundesregierung diskutiert seit einigen Wochen die deutsche Beteiligung an einer Mission zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Bereitschaft dazu mehrfach erklÃ¤rt. Voraussetzungen fÃ¼r eine solche Beteiligung sind das Ende der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran, ein tragfÃ¤higes militÃ¤risches Konzept, etwa durch eine UN-Resolution, sowie die Zustimmung des Bundestags. Die Zustimmungswerte liegen Ã¤hnlich hoch wie Mitte April. Bereits damals war die HÃ¤lfte der BundesbÃ¼rger fÃ¼r den Einsatz von deutschen MinenrÃ¤umbooten im Nahen Osten.



Anfang Mai entsendete die Marine das Minenjagdboot "Fulda" ins Mittelmeer. Bei einem Beschluss fÃ¼r den Einsatz kÃ¶nnten die rund 45 Soldaten an Bord, darunter auch Minentaucher, in der StraÃŸe von Hormus unter Wasser nach Sprengstoff suchen und diesen entschÃ¤rfen.



Geteilt ist die Meinung zwischen Ost und West: WÃ¤hrend Westdeutsche mehrheitlich dafÃ¼r sind (52 Prozent), lehnen Ostdeutsche dies mehrheitlich ab (53 Prozent). Am hÃ¤ufigsten wÃ¤ren AnhÃ¤nger von CDU/CSU, GrÃ¼nen und auch SPD fÃ¼r eine deutsche Beteiligung. Am deutlichsten ist die Zustimmung bei den AnhÃ¤ngern der GrÃ¼nen, von ihnen sagen 77 Prozent Ja zu einer Beteiligung an einer Hormus-Mission. Von den AnhÃ¤ngern der AfD sprechen sich derweil fast drei Viertel dagegen aus (73 Prozent). Auch unter den AnhÃ¤ngern der Linkspartei Ã¼berwiegt der Anteil der Skeptiker: 48 Prozent sagen Nein zu einer deutschen Beteiligung, 39 Prozent Ja.



Die genaue Frage lautete: "Sind Sie fÃ¼r die Entsendung deutscher MinenrÃ¤umboote in die StraÃŸe von Hormus?" Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte dazu am 7. und 8. Mai 2026 insgesamt 1.009 Deutsche.

