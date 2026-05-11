Wirtschaft

GKV-Chef fordert mehr staatliche Leistungen fÃ¼r Pflegeheime

  • dts - 11. Mai 2026
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Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, fordert von Bund und LÃ¤ndern eine hÃ¶here Kostenbeteiligung, um die Pflegeversicherung zu entlasten. Das berichtet die "Rheinische Post" (Montagausgabe).

"Die Pflegeversicherung steht vor der grÃ¶ÃŸten BewÃ¤hrungsprobe seit ihrer EinfÃ¼hrung vor 31 Jahren", sagte Blatt der Zeitung. Bisher drÃ¼ckten sich die BundeslÃ¤nder davor, die Investitionskosten in den Pflegeheimen zu Ã¼bernehmen. WÃ¼rden sie hier ihre Aufgabe wahrnehmen, kÃ¶nnten alle Pflegeheimbewohner sofort um durchschnittlich rund 500 Euro pro Monat entlastet werden, rechnete Blatt vor. "Hier wÃ¤re eine schnelle Hilfe fÃ¼r die Pflegeheimbewohner mÃ¶glich, da sind direkt die BundeslÃ¤nder gefordert", sagte er.

Mit Blick auf die Bundesregierung fÃ¼gte er hinzu, der Bund mache sich bei den versicherungsfremden Leistungen einen schlanken FuÃŸ zulasten der Beitragszahlenden. Der Bund habe noch fÃ¼nf Milliarden Euro Corona-Schulden bei der Pflegeversicherung, und fÃ¼r die RentenbeitrÃ¤ge der pflegenden AngehÃ¶rigen zahle er ebenfalls nichts, kritisierte der GKV-Chef. Zusammengenommen wÃ¤ren das alleine im laufenden Jahr rund zehn Milliarden Euro, die der Bund der Pflegeversicherung erstatten mÃ¼sste, sagte Blatt.

Angesichts der PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r eine Pflegereform sagte der GKV-Vorstandsvorsitzende: "Die Situation ist extrem schwierig, denn die Pflegeversicherung muss mehr Geld ausgeben, als sie einnimmt, und bei den Eigenanteilen der Pflegeheimbewohner ist das Ende der Fahnenstange lÃ¤ngst erreicht." Die Pflegeversicherung sei ein zentraler Baustein der sozialen Sicherung. "Jetzt geht es darum, ihre LeistungsfÃ¤higkeit und ihre Bezahlbarkeit zu erhalten", mahnte Blatt.

Warken will bis Mitte Mai einen Gesetzentwurf fÃ¼r eine Pflegereform vorlegen. Sie hatte am Wochenende deutlich gemacht, dass die Pflegeversicherung "eine Teilleistungsabsicherung" sei und nicht fÃ¼r die gesamten Kosten im Pflegefall einspringen kÃ¶nne. Das erwartete Defizit fÃ¼r 2027 und 2028 bezifferte Warken auf zusammen genommen 22,5 Milliarden Euro.

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