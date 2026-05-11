Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fordert mehr Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger. Es gebe zu viele FÃ¤lle, in denen Leistungen bezogen wÃ¼rden, ohne dass eine Gegenleistung eingefordert werde, sagte Schulze der "Rheinischen Post" (Montag).
Das sei unfair gegenÃ¼ber denen, die es finanzieren - Arbeitnehmern und Unternehmern - und auch gegenÃ¼ber denjenigen, die trotz schwieriger Lage etwas beitrÃ¼gen: Alleinerziehende, Aufstocker, Menschen in Umschulung oder Sprachkursen, so der CDU-Politiker.
Der MinisterprÃ¤sident weiter: Wer voll erwerbsfÃ¤hig sei, Montag bis Freitag zu Hause sitze und gar nichts mache, dÃ¼rfe kÃ¼nftig nicht einfach so weitermachen. Allein in Sachsen-Anhalt gebe es Tausende offene Stellen und gleichzeitig aber auch viele, die arbeiten kÃ¶nnten und es nicht tÃ¤ten. Als Beispiel nannte er die Erntezeit: "Ã„pfel werden geerntet, aber die Helfer kommen meist aus Osteuropa." Er frage sich: "Warum nutzen wir dieses Potenzial nicht auch bei denen, die derzeit Leistungen beziehen?"
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Schulze fordert mehr Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
- dts - 11. Mai 2026
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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fordert mehr Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger. Es gebe zu viele FÃ¤lle, in denen Leistungen bezogen wÃ¼rden, ohne dass eine Gegenleistung eingefordert werde, sagte Schulze der "Rheinischen Post" (Montag).
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