Lifestyle

Schulze fordert mehr Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger

  • dts - 11. Mai 2026
Bild vergrößern: Schulze fordert mehr Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
Sven Schulze am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fordert mehr Druck auf BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger. Es gebe zu viele FÃ¤lle, in denen Leistungen bezogen wÃ¼rden, ohne dass eine Gegenleistung eingefordert werde, sagte Schulze der "Rheinischen Post" (Montag).

Das sei unfair gegenÃ¼ber denen, die es finanzieren - Arbeitnehmern und Unternehmern - und auch gegenÃ¼ber denjenigen, die trotz schwieriger Lage etwas beitrÃ¼gen: Alleinerziehende, Aufstocker, Menschen in Umschulung oder Sprachkursen, so der CDU-Politiker.

Der MinisterprÃ¤sident weiter: Wer voll erwerbsfÃ¤hig sei, Montag bis Freitag zu Hause sitze und gar nichts mache, dÃ¼rfe kÃ¼nftig nicht einfach so weitermachen. Allein in Sachsen-Anhalt gebe es Tausende offene Stellen und gleichzeitig aber auch viele, die arbeiten kÃ¶nnten und es nicht tÃ¤ten. Als Beispiel nannte er die Erntezeit: "Ã„pfel werden geerntet, aber die Helfer kommen meist aus Osteuropa." Er frage sich: "Warum nutzen wir dieses Potenzial nicht auch bei denen, die derzeit Leistungen beziehen?"

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Linke: Krankenschutz tausender Erntehelfer weiter unzureichend
    Linke: Krankenschutz tausender Erntehelfer weiter unzureichend

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der arbeitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Pascal Meiser, kritisiert den mangelnden Krankenversicherungsschutz fÃ¼r

    Mehr
    Russland und WeiÃŸrussland lassen laut USA mehrere Gefangene frei
    Russland und WeiÃŸrussland lassen laut USA mehrere Gefangene frei

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Russland und WeiÃŸrussland haben laut US-Angaben mehrere Personen aus Haft entlassen. "Wir haben soeben die Freilassung von drei polnischen

    Mehr
    Sondermaschine mit Kreuzfahrt-Evakuierten in Niederlanden gelandet
    Sondermaschine mit Kreuzfahrt-Evakuierten in Niederlanden gelandet

    Eine Sondermaschine mit 26 Passagieren und Besatzungsmitgliedern des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" ist in den Niederlanden gelandet. Die Maschine traf am

    Mehr
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Thailands Ex-Regierungschef Thaksin vorzeitig aus GefÃ¤ngnis entlassen
    Thailands Ex-Regierungschef Thaksin vorzeitig aus GefÃ¤ngnis entlassen
    Berlin prÃ¼ft Kauf tÃ¼rkischer Raketen als Tomahawk-Ersatz
    Berlin prÃ¼ft Kauf tÃ¼rkischer Raketen als Tomahawk-Ersatz
    London und Paris richten am Dienstag Verteidigungsministertreffen zur StraÃŸe von Hormus aus
    London und Paris richten am Dienstag Verteidigungsministertreffen zur StraÃŸe von Hormus aus
    Iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi fÃ¼r Ã¤rztliche Behandlung gegen Kaution freigelassen
    Iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi fÃ¼r Ã¤rztliche Behandlung gegen Kaution freigelassen
    Sachsen will chinesische Autobauer fÃ¼r VW-Werk Zwickau
    Sachsen will chinesische Autobauer fÃ¼r VW-Werk Zwickau
    Bundesnetzagentur warnt vor moderat steigenden Gaspreisen
    Bundesnetzagentur warnt vor moderat steigenden Gaspreisen

    Top Meldungen

    GKV-Chef fordert mehr staatliche Leistungen fÃ¼r Pflegeheime
    GKV-Chef fordert mehr staatliche Leistungen fÃ¼r Pflegeheime

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, fordert von Bund und LÃ¤ndern eine hÃ¶here Kostenbeteiligung, um die

    Mehr
    Schwesig wirft Bundesregierung mangelnde ProfessionalitÃ¤t vor
    Schwesig wirft Bundesregierung mangelnde ProfessionalitÃ¤t vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert die Bundesregierung scharf fÃ¼r den gescheiterten Versuch, eine

    Mehr
    "EntlastungsprÃ¤mie" laut SÃ¶der endgÃ¼ltig vom Tisch

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus SÃ¶der hÃ¤lt die von der SPD vorgeschlagene sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r nicht mehr realisierbar. Im "Bericht aus Berlin"

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts