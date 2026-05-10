Trump: Iranische Antwort auf US-Vorschlag ist "vollkommen inakzeptabel"

US-PrÃ¤sident Donald Trump

Im zÃ¤hen Ringen um einen Ausweg aus dem Iran-Krieg hat US-PrÃ¤sident Trump die Antwort Teherans auf den US-Vorschlag als 'vollkommen inakzeptabel' zurÃ¼ckgewiesen. 'Sie gefÃ¤llt mir nicht', schrieb der 79-JÃ¤hrige in seinem Onlinedienst Truth Social.

Im zÃ¤hen Ringen um einen Ausweg aus dem Iran-Krieg hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die Antwort Teherans auf den US-Vorschlag als "vollkommen inakzeptabel" zurÃ¼ckgewiesen. "Sie gefÃ¤llt mir nicht", schrieb der 79-JÃ¤hrige am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Dort hatte er dem Iran zuvor bereits vorgeworfen, die USA an der Nase herumzufÃ¼hren.



"Ich habe gerade die Antwort der sogenannten 'Vertreter' des Iran gelesen. Sie gefÃ¤llt mir nicht â€“ vollkommen inakzeptabel!", schrieb der US-PrÃ¤sident. Angaben zum Inhalt des Schreibens machte er nicht. Die USA und Israel hatten den Iran am 28. Februar angegriffen. Derzeit gilt eine brÃ¼chige Waffenruhe.



Vor seiner Ablehnung der iranischen Antwort hatte Trump am Sonntag bei Truth Social geschrieben: "Der Iran hat mit den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt seit 47 Jahren Spielchen gespielt (VerzÃ¶gerung, VerzÃ¶gerung, VerzÃ¶gerung!)." Teheran "lacht unser jetzt wieder groÃŸartiges Land aus", fÃ¼gte er hinzu. "Ihnen wird das Lachen noch vergehen!"



Der Iran hatte dem Vermittler Pakistan zuvor nach Angaben der Staatsmedien seine Antwort auf einen US-Vorschlag fÃ¼r ein Abkommen Ã¼ber eine Beendigung des Krieges Ã¼bermittelt. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens sieht diese ein Ende des Krieges "an allen Fronten und besonders im Libanon" vor, wo sich Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz seit Wochen angreifen. Enthalten ist demnach ein "Sicherstellen der Schifffahrts-Sicherheit". Konkreter wird der iranische Vorschlag demnach nicht.