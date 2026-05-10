Wirtschaft

Schwesig wirft Bundesregierung mangelnde ProfessionalitÃ¤t vor

  • dts - 10. Mai 2026, 22:15 Uhr
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Manuela Schwesig am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert die Bundesregierung scharf fÃ¼r den gescheiterten Versuch, eine 1.000-Euro-"EntlastungsprÃ¤mie" ohne Absprache mit den BundeslÃ¤ndern durchzudrÃ¼cken.

"Das ist unprofessionell und das ist ein Beispiel dafÃ¼r, wie es nicht mehr weiterlaufen kann in Deutschland", sagte Schwesig am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Sie habe vor dem Koalitionsausschuss in der Villa Borsig nichts von dem Vorhaben gehÃ¶rt. "Wenn man so gigantische Aufgaben hat, kann man sich nicht nur zu dritt treffen und denken, man kann das alleine lÃ¶sen", so Schweig. Ihrer Ansicht nach hÃ¤tte es mindestens eine MinisterprÃ¤sidentenkonferenz gebraucht, auch die Sozialpartner hÃ¤tten vorher mit an den Tisch gehÃ¶rt.

Wie zuvor schon Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) empfiehlt Schwesig dem Bund, die "EntlastungsprÃ¤mie" nun nicht mehr weiter zu verfolgen, beispielsweise durch eine Debatte im Vermittlungsausschuss. Ebenso wie ihr CSU-Kollege forderte sie stattdessen eine Einkommensteuerreform, ihrer Ansicht nach insbesondere mit niedrigeren Steuern fÃ¼r geringe Einkommen. "Wir haben eine Situation, wo wir eigentlich ein riesen Gesamtpaket brÃ¤uchten", sagte Schwesig.

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