Ungarns neuer Regierungschef Magyar verspricht jubelnden AnhÃ¤ngern "Wiederaufbau" des Landes

Zehntausende verfolgen Magyars Vereidigung in Budapest

Nach 16 Jahren unter dem Rechtsnationalen Viktor Orban hat Ungarn einen neuen Regierungschef: Der pro-europÃ¤ische Konservative Peter Magyar wurde am Samstag im Parlament in Budapest gewÃ¤hlt und anschlieÃŸend vereidigt.

Nach 16 Jahren unter dem Rechtsnationalen Viktor Orban hat Ungarn einen neuen Regierungschef: Der pro-europÃ¤ische Konservative Peter Magyar wurde am Samstag im Parlament in Budapest gewÃ¤hlt und anschlieÃŸend vereidigt. Der 45-JÃ¤hrige versprach: "Ich werde nicht Ã¼ber Ungarn herrschen, sondern meinem Land dienen." Zur Feier des Regierungswechsels versammelten sich mehr als 100.000 Menschen vor dem Parlament und schwenkten ungarische und EU-Flaggen.



Bei der Wahl von Magyar stimmten 140 Abgeordnete fÃ¼r ihn, 54 gegen ihn und ein Parlamentsmitglied enthielt sich der Stimme. In seiner anschlieÃŸenden Rede prangerte Magyar die Korruption des Systems Orban an, das die Ungarn in zwei Jahrzehnten der "StraÃŸen, KrankenhÃ¤user, Schulen" beraubt habe.Â



Er kÃ¼ndigte die Schaffung einer unabhÃ¤ngigen BehÃ¶rde an, die die in den 16 aufeinanderfolgenden Jahren unter Orban "begangenen MissbrÃ¤uche" aufdecken und die veruntreuten Gelder zurÃ¼ckholen solle.



Magyar schloss aus, mit PrÃ¤sident Tamas Sulyok, einem Vertrauten Orbans, zusammenzuarbeiten, obwohl dieser am Samstag eine "konstruktive Zusammenarbeit" angeboten hatte. Magyar forderte Sulyok und "alle Marionetten, die vom System Orban auf SchlÃ¼sselpositionen gesetzt wurden", auf, bis zum 30. Mai zurÃ¼ckzutreten. Orban selbst blieb der konstituierenden Sitzung des Parlaments fern, der 62-jÃ¤hrige Rechtsnationalist hatte nach der Wahl am 12. April angekÃ¼ndigt, sein Mandat nicht anzutreten.



Nach seiner Rede im Parlament wandte sich Magyar auch an die mehr als 100.000 Menschen, die sich vor dem neogotischen GebÃ¤ude an der Donau versammelt hatten und ungarische und EU-Flaggen schwenkten. "Willkommen in einem freien und demokratischen Ungarn", rief er seinen AnhÃ¤ngern zu.Â



Er betonte, dass das Land "allen gehÃ¶rt", und versprach unter dem Jubel der Menschen: "Zusammen werden wir Ungarn wieder aufbauen." Er wolle zeigen, dass "Politik schÃ¶n, mutig und ehrlich sein kann".



In Budapest feierten Magyars AnhÃ¤nger bis tief in die Nacht ihren neuen Regierungschef. Zehntausende Menschen hatten vor riesigen LeinwÃ¤nden entlang der Donau und rund um das ParlamentsgebÃ¤ude ausgeharrt, um die AmtseinfÃ¼hrung Magyars live mitzuverfolgen.Â



Der Magyar-UnterstÃ¼tzer Zoltan Markus Ã¤uÃŸerte sich "froh, dass wir die Dinge friedlich regeln konnten". "Wir blicken voller Hoffnung im Herzen auf das, was als NÃ¤chstes kommt - ebenso wie auf die vollstÃ¤ndige Festnahme der ehemaligen Regierung", fÃ¼gte der 25-JÃ¤hrige hinzu.



"An diesem Europatag sind unsere Herzen in Budapest", schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Onlinedienst X. Die Hoffnung und das Versprechen eines "neuen Aufbruchs" in Ungarn stellten ein "starkes Signal in diesen schwierigen Zeiten" dar. EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa begrÃ¼ÃŸte seinerseits "ein neues Kapitel in der Geschichte Ungarns". "Wir sind bereit, mit der neuen ungarischen Regierung zusammenzuarbeiten", fÃ¼gte er in BrÃ¼ssel hinzu.



Ende April war Magyar bereits nach BrÃ¼ssel gereist, um bei von der Leyen fÃ¼r die Freigabe eingefrorener EU-Gelder fÃ¼r sein Land zu werben. BrÃ¼ssel hÃ¤lt wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen die Rechte von LGBTQ-Menschen sowie Eingriffen in die UnabhÃ¤ngigkeit der Gerichte unter Orban EU-Gelder in MilliardenhÃ¶he fÃ¼r Ungarn zurÃ¼ck. Um eine Freigabe zu erreichen, muss Magyar in Budapest Reformen durchsetzen.Â



Die EU hofft auÃŸerdem, dass Ungarn unter seinem neuen Regierungschef MaÃŸnahmen zur UnterstÃ¼tzung der von Russland angegriffenen Ukraine mittrÃ¤gt, statt sie wie Orban zu blockieren.



Knapp einen Monat nach der Wahl waren die Abgeordneten am Samstag zum ersten Mal im Parlament in Budapest zusammengekommen. Staatschef Sulyok erÃ¶ffnete die konstituierende Sitzung.Â



Magyars konservative Tisza-Partei hatte bei dem Urnengang am 12. April eine Zweidrittelmehrheit erobert und Orbans Fidesz-Partei eine empfindliche Niederlage bereitet. Die Zweidrittelmehrheit der Tisza, die Ã¼ber 141 der 199 Sitze verfÃ¼gt, erlaubt Magyar umfassende Reformen des politischen Systems.



Vereidigt wurde zunÃ¤chst die neue ParlamentsprÃ¤sidentin Agnes Forsthoffer. Die Tourismusunternehmerin ordnete in ihrer ersten Entscheidung an, die EU-Flagge wieder am ParlamentsgebÃ¤ude zu hissen. "Dies soll der erste symbolische Schritt auf dem Weg zurÃ¼ck nach Europa sein", sagte Forsthoffer.



Zu Forsthoffers Stellvertreter wurde der Geschichtslehrer Krisztian Koszegi gewÃ¤hlt. Damit Ã¼bernimmt erstmals ein AngehÃ¶riger der Minderheit der Roma dieses Amt.Â



Ungarn sieht sich mit einer stagnierenden Wirtschaft und MÃ¤ngeln im Ã¶ffentlichen Dienst konfrontiert - Probleme, die Experten zufolge tiefgreifende Strukturreformen erfordern. Der neuen Regierung werde "viel Geduld und Wohlwollen entgegengebracht", sagte Andrea Virag von der liberalen Denkfabrik Republikon Institute. Doch die Erwartungen seien "Ã¤uÃŸerst hoch" und mÃ¼ssten "auch kurzfristig erfÃ¼llt werden".