Strack-Zimmermann zweifelt an SchrÃ¶der als Ukraine-Vermittler

Gerhard SchrÃ¶der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich skeptisch zu dem Vorschlag von Russlands Staatschef Wladimir Putin geÃ¤uÃŸert, Altkanzler Gerhard SchrÃ¶der (SPD) als Vermittler im Krieg mit der Ukraine einzusetzen.



"Ein Vermittler in diesem Krieg muss von beiden Seiten akzeptiert werden", sagte Strack-Zimmermann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die entscheidende Frage ist daher, ob die Ukraine Gerhard SchrÃ¶der in dieser Rolle akzeptieren und ihn angesichts der Tatsache, dass er auch nach der Annexion der Krim 2014 weiterhin eng mit Putin befreundet war - und womÃ¶glich noch ist -, tatsÃ¤chlich als ausreichend neutral wahrnehmen wÃ¼rde." Das dÃ¼rfe bezweifelt werden.



Hinzu komme, dass SchrÃ¶der nicht nur bis nach Kriegsbeginn GeschÃ¤fte mit Nord Stream und anderen russischen Konzernen gemacht habe, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament weiter. AuÃŸerdem gebe es noch den "bizarren Auftritt" von SchrÃ¶der und seiner Frau 2022 in Moskau. SchrÃ¶der habe zudem immer wieder die NÃ¤he zu Putin gesucht und den Angriff auf die Ukraine nicht klar genug verurteilt. Die FDP-Politikerin zog als Fazit: "Es gibt also erhebliche Zweifel daran, dass das eine gute Idee wÃ¤re."



Putin hatte SchrÃ¶der am Samstag als Vermittler in die Diskussion gebracht. "Von allen europÃ¤ischen Politikern wÃ¼rde ich GesprÃ¤che mit SchrÃ¶der bevorzugen", sagte der russische PrÃ¤sident auf einer Pressekonferenz.



Mit Blick auf diesen VorstoÃŸ gibt es auch aus der SPD Widerstand. "Putins VorstoÃŸ, ausgerechnet Gerhard SchrÃ¶der als Vermittler ins Spiel zu bringen, ist ein Affront gegenÃ¼ber den USA und ein durchsichtiges ManÃ¶ver", sagte Michael Roth (SPD), frÃ¼herer Vorsitzender des AuswÃ¤rtigen Ausschusses im Bundestag, dem "Tagesspiegel". Wer ernsthaft Frieden wolle, beginne mit einem Waffenstillstand.



Putin aber stelle Bedingungen, die die Ukraine kaum akzeptieren kÃ¶nne, und bringe zugleich "seinen persÃ¶nlichen Freund als Vermittler ins Spiel", sagte Roth. "Das wirkt nicht wie ernsthafte Diplomatie, sondern wie der Versuch, GesprÃ¤chsbereitschaft zu simulieren und neue Unruhe in Europa zu stiften." Ein Moderator mÃ¶glicher Verhandlungen kÃ¶nne "nicht einfach Putins Buddy sein", sagte der SPD-Politiker. "Entscheidend ist, dass er vor allem von der Ukraine akzeptiert wird. Das kÃ¶nnen weder Moskau noch wir fÃ¼r Kiew entscheiden."

