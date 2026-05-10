Wirtschaft

Energiekrise: Sri Lanka erhÃ¶ht abermals die Strompreise

  • AFP - 10. Mai 2026, 11:11 Uhr
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Ausgeschaltete StraÃŸenbeleuchtung in Colombo
Bild: AFP

Angesichts der durch den Iran-Krieg hervorgerufenen Energiekrise hat Sri Lanka eine deutliche ErhÃ¶hung der Strompreise angekÃ¼ndigt. Der Schritt erfolgt auf verschiedene andere MaÃŸnahmen, mit denen der Energieverbrauch gesenkt werden soll.

Angesichts der durch den Iran-Krieg hervorgerufenen Energiekrise hat die Regierung von Sri Lanka eine deutliche ErhÃ¶hung der Strompreise angekÃ¼ndigt. Stromkunden, die mehr als 180 Kilowattstunden im Monat verbrauchen, mÃ¼ssen ab Montag einen Aufschlag von 18 Prozent zahlen, kÃ¼ndigte die Versorgungskommission des Inselstaates am Sonntag an. FÃ¼r Kunden, deren Konsum darunter liegt, soll sich am Preis nichts Ã¤ndern. Der Schritt folgt auf verschiedene andere MaÃŸnahmen, mit denen der Energieverbrauch in Sri Lanka gesenkt werden soll.

"Der Preisanstieg wird auf die Industrie, Hotels, Unternehmen und RegierungsbehÃ¶rden sowie religiÃ¶se KultstÃ¤tten angewandt werden, die mehr als 180 Einheiten pro Monat verbrauchen", hieÃŸ es in der Mitteilung der Kommission. Schon im vergangenen Monat waren die Strompreise um 40 Prozent erhÃ¶ht worden. Benzin wurde um mehr als 35 Prozent teurer, zudem wurde die Zuteilung rationiert.Â 

Ende MÃ¤rz hatten die BehÃ¶rden des sÃ¼dasiatischen Inselstaates angeordnet, dass die Lichter von StraÃŸenbeleuchtungen und Reklametafeln ab 21.00 Uhr ausgeschaltet werden. Zudem wurden eine Vier-Tage-Woche eingefÃ¼hrt und Homeoffice-Regelungen wieder in Kraft gesetzt, um das Verkehrsaufkommen und damit den Spritverbrauch zu verringern.Â 

Die hohen Energiepreise haben die Inflation in Sri Lanka mehr als verdoppelt, offiziellen Angaben zufolge lag sie im April bei 5,4 Prozent. Der Inselstaat hatte sich in den vergangenen Jahren mit Hilfe des Internationalen WÃ¤hrungsfonds von einem wirtschaftlichen Zusammenbruch im Jahr 2022 erholt, als das Land seine Auslandsschulden nicht mehr begleichen konnte. Die hohen Energiepreise drohen nun, die Konjunktur abzuwÃ¼rgen.

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