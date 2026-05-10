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Spanische Regierung: Evakuierung von Schiff nach Hantavirus-Ausbruch hat begonnen

  • AFP - 10. Mai 2026, 11:04 Uhr
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Boote an der "Hondius" vor Teneriffa
Bild: AFP

Nach der Ankunft des von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs 'Hondius' vor der Kanareninsel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung begonnen. Laut der Regierung in Madrid gehen zuerst die Spanier von Bord.

Nach der Ankunft des von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" vor der Kanareninsel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung begonnen. "Die Ausschiffung der spanischen Passagiere und der spanischen Besatzung beginnt", teilte das Gesundheitsministerium in Madrid im Onlinedienst Telegram mit. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen fÃ¼nf Menschen auf einem kleineren Boot, das von der "Hondius" ablegte und in Richtung des Hafens in Granadilla de Abona im SÃ¼den von Teneriffa fuhr.

An Bord befinden sich knapp 150 Menschen, darunter mehrere Deutsche; alle Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen die "Hondius" nun verlassen und in ihre HeimatlÃ¤nder gebracht werden.

Nach der Ausschiffung mithilfe kleinerer Boote sollen die Betroffenen nach Angaben des niederlÃ¤ndischen Schiffseigners Oceanwide Expeditions"unverzÃ¼glich zu den ihnen zugewiesenen Flugzeugen gebracht werden". AnschlieÃŸend werden sie in ihre HeimatlÃ¤nder ausgeflogen. Die meisten Menschen an Bord stammen aus EU-LÃ¤ndern, GroÃŸbritannien und den USA.Â 

Nach Angaben des AuswÃ¤rtigen Amtes in Berlin befindet sich "eine mittlere einstellige Zahl" deutscher StaatsbÃ¼rger an Bord. Laut einer frÃ¼heren Liste der "Hondius"-Reederei Oceanwide Expeditions sind es sechs lebende Deutsche sowie die Leiche einer nach einer Hantavirus-Infektion verstorbenen Deutschen, die allerdings wÃ¤hrend der Weiterfahrt des Schiffes in die Niederlande an Bord bleibt.

Auch wenn keiner der Menschen an Bord derzeit Symptome hat, gelten sie laut WHO aufgrund der langen Inkubationszeit des Hantavirus als "Hochrisikokontakte". Zugleich betont die WHO, dass das Risiko fÃ¼r die AllgemeinbevÃ¶lkerung "absolut gering" sei. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus schrieb in einem offenen Brief an die Menschen auf Teneriffa mit Blick auf die Corona-Pandemie: "Das ist kein neues Covid."

Auf DrÃ¤ngen der Ã¶rtlichen BehÃ¶rden lief die "Hondius" vorsichtshalber dennoch nicht in den kleinen Industriehafen Granadilla de Abona ein, sondern ankert vor der Insel.Â Ein Teil der Besatzung soll an Bord bleiben und spÃ¤ter mit dem Schiff in die Niederlande fahren.Â 

WHO-Chef Tedros ist eigens nach Granadilla gereist, um die Evakuierung zu beaufsichtigen. Laut WHO wurde mittlerweile in sechs von acht VerdachtsfÃ¤llen eine Infektion mit dem Andesvirus bestÃ¤tigt, dem einzigen Hantavirusstamm, der von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbar ist. Im Rahmen des Ausbruchs gibt es drei Tote: Vor der Deutschen starben bereits ein NiederlÃ¤nder und seine Frau.

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